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Dünya Pakistan hükümeti ile Pakistan Talibanı anlaştı
Dünya

Pakistan hükümeti ile Pakistan Talibanı anlaştı

Pakistanlı yetkililer, İslamabad hükümeti ile Pakistan Taliban Hareketi (Tehrik-i-Taliban Pakistan -TTP) arasındaki görüşmelerin devam etmesi için ateşkesin süresiz olarak uzatıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 11:02:00 -
Pakistan hükümeti ile Pakistan Talibanı anlaştı

Pakistanlı yetkililer, İslamabad hükümeti ile Pakistan Taliban Hareketi (Tehrik-i-Taliban Pakistan -TTP) arasındaki görüşmelerin devam etmesi için ateşkesin süresiz olarak uzatıldığını bildirdi.

Süresiz ateşkes anlaşmasına, Afganistan’ın başkenti Kabil’de iki taraf arasındaki üçüncü tur görüşmelerde varıldı.

İki tarafın Afganistan Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund’un ofisinde yaptığı ayrı ayrı görüşmelerden sonra anlaşmaya varıldı. Afgan liderin, görüşmelerin barış ve uzlaşı atmosferinde devam etmesi için iki tarafı ateşkesi süresiz olarak uzatmaya ikna ettiği aktarıldı.

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