Pakistan: Hindistan 3 haftada 18 masum Keşmirliyi öldürdü

Çavdri, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hindistan askerlerinin son birkaç günde Cammu Keşmir'de 5 masum Keşmir genci öldürdüğünü belirtti.

Ekim başından 21 Ekim'e kadar Hindistan güvenlik güçleri tarafından toplam 18 Keşmirlinin öldürüldüğünü kaydeden Çavdri, 40'tan fazla kişinin yaralandığını kaydetti.

Öte yandan Çavdri, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in Hindistan'daki sivil toplum kuruluşlarına (STK) getirilen kısıtlamalar ve aktivistlerin tutuklanması konusundaki endişelerine de değindi.

Bachelet, 20 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamada, Hindistan'daki Müslümanları hariç tutan "Vatandaşlık Kanunu" değişikliğine karşı çıkan aktivistlerin ve insan hakları savunucularının, özellikle bu yılın başlarında düzenledikleri kitlesel protestolar nedeniyle son zamanlarda baskı altına alındığını kaydetti. Protestolarla ilgili 1.500 kişi tutuklandı.

Bachelet, yabancı fonları kısıtlayan ve giderek sivil toplumun sesini kısmak için giderek daha fazla kullanılan yasaların uygulanması da dahil olmak üzere, STK'lar için alanın daralması konusundaki endişelerini dile getirdi.

Pakistan ve Hindistan, iki ülke arasında 2003 yılında varılan Ateşkes Anlaşması'nın haksız ihlali ve Keşmir'de can kaybından birbirlerini suçluyor.

Britanya'dan bağımsızlığın elde edildiği 1947'den itibaren Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarmak için ayrıcalıklı bir konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgede yerleşmesine ve mülk sahibi olmasına izin vermeyen vatandaşlık yasasını içeriyordu.

Ancak Hindistan, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'e yarım asrı aşkın süredir ayrıcalıklar tanıyan Anayasanın 370. maddesini iptal ederek bölgenin özel statü yapısını kaldırarak devleti ikiye böldü.

31 Ekim 2019'da eyalet resmi olarak merkezin iki bölgesine, Jammu Keşmir ve Ladakh'a "Birlik Bölgesi" statüsüyle ayrıldı.

Kararın ardından Hindistan güvenlik güçleri, kamu düzeni operasyonlarını yoğunlaştırdı ve Jammu Keşmir'deki halk üzerindeki baskıyı artırdı.

Sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirildi ve bölgedeki yerel parti direktörleri ve üyeleri gözaltına alındı.