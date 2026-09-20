Pakistan göklerini Türk-Çin kalkanıyla koruyacak! KORKUT ve ŞAHİN sahaya çıkıyor

Pakistan, son yıllarda savaş sahalarının en önemli unsurlarından biri haline gelen insansız hava araçları ve alçak irtifa tehditlerine karşı hava savunma kabiliyetini güçlendiriyor.

Yabancı basında yer alan bilgilere göre Pakistan Hava Kuvvetleri, Çin ve Türkiye'den tedarik edilen farklı hava savunma sistemlerini tek bir çok katmanlı savunma mimarisi içerisinde kullanmaya hazırlanıyor.

Yeni yapının merkezinde Çin üretimi HQ-17AE kısa menzilli karadan havaya füze sistemi ile Türk savunma sanayisinin önemli ürünlerinden KORKUT ve ŞAHİN bulunuyor.

TÜRK SİSTEMLERİ SAVUNMANIN KRİTİK HATTINDA

Planlanan yapıda ilk savunma katmanlarından birini HQ-17AE oluşturacak. Mobil kısa menzilli hava savunma sistemi; uçak, helikopter, İHA ve seyir füzeleri gibi farklı hava hedeflerine karşı kullanılabiliyor.

Tehdidin füze hattını aşması veya hedefe karşı füze kullanımının maliyet açısından uygun görülmemesi durumunda ise devreye Türk savunma sanayisinin geliştirdiği KORKUT'un girmesi öngörülüyor.

Paletli platform üzerine yerleştirilen KORKUT, çift namlulu 35 milimetrelik otomatik silah sistemi ve programlanabilir mühimmatıyla özellikle alçak irtifa hava hedeflerine karşı görev yapıyor.

KÜÇÜK İHA'LARA KARŞI ŞAHİN

Savunmanın daha yakın katmanında ise ASELSAN tarafından geliştirilen ŞAHİN 40 mm Fiziksel İmha Sistemi öne çıkıyor.

ŞAHİN, özellikle mini ve mikro İHA tehditlerine karşı kritik tesislerin korunması amacıyla geliştirilen sistemler arasında bulunuyor. Böylece pahalı bir füzenin küçük ve düşük maliyetli bir İHA'ya karşı kullanılması yerine, tehdidin niteliğine uygun silahın devreye sokulması amaçlanıyor.

HER TEHDİDE FARKLI CEVAP

Pakistan'ın oluşturmayı planladığı mimarinin en dikkat çekici tarafını da bu yaklaşım oluşturuyor.

Tek bir silah sistemine bağımlı kalmak yerine tehdidin menziline, büyüklüğüne ve niteliğine göre farklı savunma araçlarının kullanılması hedefleniyor.

Buna göre Çin üretimi füze sistemi daha dış katmanda görev yaparken, KORKUT ve ŞAHİN yakın mesafede özellikle İHA sürüleri ve alçaktan yaklaşan tehditlere karşı savunmayı tamamlayacak.

TÜRKİYE VE ÇİN TEK KALKANDA

Pakistan'ın yeni hava savunma yapılanması, Ankara ve Pekin'den tedarik edilen teknolojilerin aynı savunma ağı içerisinde buluşturulması bakımından da dikkat çekiyor.

Pakistan Hava Kuvvetleri'nin hedefi; küçük İHA'lardan helikopterlere, seyir füzelerinden alçak irtifada hareket eden diğer hava hedeflerine kadar uzanan geniş bir tehdit yelpazesine karşı askeri üs ve kritik tesisleri koruyabilecek çok katmanlı bir hava savunma kalkanı oluşturmak.

Türk KORKUT ve ŞAHİN sistemlerinin bu mimarinin kritik unsurları arasına girmesi, Türk savunma sanayisinin hava savunma teknolojilerinde ulaştığı seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdi.