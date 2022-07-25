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Dünya Pakistan felaketi yaşıyor: Can kaybı 312’ye çıktı
Dünya

Pakistan felaketi yaşıyor: Can kaybı 312’ye çıktı

Pakistan'da muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 312'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 02:41:00 -

Pakistan’da 5 haftadır devam eden muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde 312 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 100 evin ise hasar gördüğü açıklandı.

50 ev sular altında kaldı

İHA'nın haberine göre; yetkililer sel nedeniyle 50 evin sular altında kaldığını belirtirken, bölgedeki yardım çalışmaları için 5 ekip oluşturulduğunu ifade etti.

Yüzlerce hayvan telef oldu

Ülkede sel nedeniyle 706 büyükbaş hayvanın telef olduğu, 9 köprü ve 4 yolun sular altında kaldığı öğrenildi.

Daha fazla yağış bekleniyor

Pakistan Meteoroloji Departmanı (PMD), önümüzdeki günlerde Pakistan’da daha fazla yağmur yağacağının tahmin edildiğini belirtirken, yetkililer su baskınları ihtimaline karşı halka hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) tarafından geçtiğimiz pazartesi günü yapılan açıklamada, son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybettiği ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 198’e yükseldiği belirtilmişti.

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