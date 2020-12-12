  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Aktüel

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-12-12 16:34:33 -
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

İSLAMABAD (AA) - Asya ülkelerinden Pakistan, Endo nezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 729 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 435 bin 56’ya yükseldi.

Son 24 saatte 71 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 8 bin 724’e, iyileşenlerin sayısı 381 bin 208’e ulaştı.

Pakistan’da 28 gündür günlük vakalar 2 binin üzerinde seyrediyor.

Öte yandan hükümet, halkın Kovid-19 kurallarına uymamaya devam etmesi durumunda daha fazla kısıtlama uygulanacağına dair uyarıda bulundu.

- Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte 6 bin 388 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 611 bin 631’e çıktı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 142 artarak 18 bin 653’e, iyileşenlerin sayısı 4 bin 490 artarak 501 bin 376’ya ulaştı.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 1937 artarak toplam 82 bin 246'ya, aktif vakalar ise 13 bin 751'e yükseldi.

Bugün 911 kişi sağlığına kavuşurken iyileşen vakalar toplam 68 bin 84 oldu.

Son 24 saatte 9 Kovid-19 vakasının yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı toplam 411'e ulaştı.

Öte yandan Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 241 kişinin gözaltına alındığını, 202 kişiye de para cezası verildiğini açıkladı.

- Japonya

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 41 artarak 178 bin 954’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 28 artışla 2 bin 595’e yükseldi.

Son bir günde 55 bin 724 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 578 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyayı şoke etti! Kolaya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Dünya

Dünyayı şoke etti! Kolaya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı

Avusturyalı Milletvekili Michael Schnedlits, Avusturya meclisinde yaptığı koronavirüs testi ortalığı ayağa kaldırdı. Meclis konuşmasında ger..
Apple'dan evden çalışma kararı
Teknoloji

Apple'dan evden çalışma kararı

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir dizi yeni tedirler alan teknoloji devi Apple, personellerin Haziran ayına kadar ofislerine döneme..
ABD, Türkiye'ye yaptırımların kaldırılması için şartlarını sıraladı
Dünya

ABD, Türkiye'ye yaptırımların kaldırılması için şartlarını sıraladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'ye yaptırımı da içeren Savunma Bütçesi Senato'dan geçti. Trump'ın veto hakkının olmadığı tasarıda 30..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay