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Pakistan Dışişleri Bakanı'ndan BM'ye "Keşmir" mektubu

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'e yazdığı mektupta, Keşmir'de insan haklarının ve insani durumun kötüleştiğini belirtti - Cammu Keşmir'de BM ofisine yürüyüş çağrısının ardından bölgedeki güvenlik önlemleri yeniden artırıldı

23 Ağustos 2019 Cuma 16:09
Pakistan Dışişleri Bakanı'ndan BM'ye "Keşmir" mektubu

ANKARA (AA) - Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'e, Keşmir'de insan hakları ve insani durumun kötüleştiği uyarısında bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kureyşi, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet'e Cammu Keşmir'deki duruma ilişkin mektup yazdı.

Mektupta, Hindistan'ın 5 Ağustos'tan bu yana Cammu Keşmir'deki "yasa dışı" ve "tek taraflı" eylemlerinin bağlam ve sonuçlarına vurgu yapıldı.

"Hindistan hükümeti tarafından işgal altında bulunan" Keşmir'deki insan hakları ihlalleriyle ilgili Pakistan'ın derin endişeleri aktarıldı, insan hakları ve insani durumun kötüleştiği uyarısında bulunuldu.

Bölgedeki telekomünikasyon kısıtlamaları ve Keşmirli siyasetçilerin ev hapsinde tutulduğu hatırlatılan mektupta, Hindistan'ın, BM sözleşmesi, ilgili Güvenlik Konseyi kararları, uluslararası hukuk ve kendi yasal taahhütlerini ihlal ettiği ortaya kondu.

Mektupta, BM ve uluslararası toplumun, Hindistan'a "tek taraflı eylemlerini durdurma, sokağa çıkma yasağı ve diğer acımasız tedbirlerini kaldırması" yönünde çağrıda bulunmasının önemine işaret edildi.

Mektubun, BM Güvenlik Konseyi ve üye ülkelerle paylaşılacağı belirtildi.

- Yürüyüş çağrısıyla güvenlik önlemleri yeniden artırıldı

Öte yandan Cammu Keşmir'de, Hindistan'ın uyguladığı telekomünikasyon kısıtlamaları, sokağa çıkma yasağı ve gözaltı kararlarını protesto için yürüyüş çağrısı yapıldı.

Eyaletin çeşitli bölgelerinde dağıtılan "Ortak Direniş Liderliği" başlıklı ilanlarda cuma namazı bitiminde bölgedeki BM ofisine yürüme çağrısı sonrası güvenlik önlemleri yeniden artırıldı.

Silahlı, tam teçhizatlı güvenlik kuvvetlerinin, BM ofisinin etrafını kuşattığı ve yürüyüş güzergahına çelik barikatlar kurduğu gözlemlendi.

Bölgede yol, köprü ve kavşaklara yeniden dikenli teller çekildi.

- Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, Anayasa'nın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Hindistan'ın 1947'de İngiltere'den bağımsızlığını kazandığı günden bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı bir konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı, verdiği kararla ortadan kaldırarak, Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı konumuna son vermişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarda Keşmir'in askerden arındırılması ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 16:09
  1. Cammu Keşmir
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  3. pakistan
  4. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi

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