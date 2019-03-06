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Pakistan Dışişleri Bakanı Kureşi: "Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginliğin azaldığı görülüyor"

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginliğin azaldığının görüldüğünü söyledi.

06 Mart 2019 Çarşamba 15:14
Pakistan Dışişleri Bakanı Kureşi: "Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginliğin azaldığı görülüyor"

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginliğin azaldığının görüldüğünü söyledi.


Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginliğin azalmasındaki payını anlatarak, "Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğin azaldığı görülüyor. Bu olumlu bir gelişme" açıklamasında bulundu. Kureşi, "Özel diplomasinin işe yaradığını söylemek istiyorum ve ABD Dışişleri Bakanına, anlaşmazlığın çözülmemesini sağlamadaki rolü için teşekkür ediyorum" ifadelerini kaydetti.


Dışişleri Bakanı Kureşi, ayrıca barışın sağlanmasında rol oynadıkları için Çin, Rusya, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün büyükelçilerine de teşekkür etti. Kureşi, "Ayrıca Kartarpur koridor girişimi hakkında daha fazla konuşmak için Hindistan’a bir delegasyon göndereceğiz" dedi.


Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaletine bağlı Pulwama kasabasında 14 Şubat’ta gerçekleştirilen ve 45 Hintli askerin ölümüyle sonuçlanan intihar saldırısının ardından Pakistan ve Hindistan arasında gerginlik oluşmuştu.


Hindistan, daha sonra 14 Şubat saldırısını gerçekleştiren Pakistan yanlısı Ceyş-i Muhammed grubuna ait büyük bir eğitim kampını bombaladığını açıklamıştı. İslamabad yönetimi ise hava sahasını ihlal eden 2 Hint jetini vurduğunu açıklamıştı. Pakistan vurduğu bir jetin görüntülerini paylaşırken diğer jetin sınırın Hindistan tarafına düştüğünü duyurmuş, Hindistan ise bir Pakistan jetini vurduğunu ileri sürse de bir delil gösterememişti. Uçağı Pakistan kontrolündeki Cemmu Keşmir bölgesi üzerinde düşürülen ve Pakistan tarafından alıkonulan filo komutanı Hint pilot Abhinandan Varthaman 68 saat esir tutulduktan sonra serbest bırakılmış ve Wagah sınırından Hindistan’a geçmesine izin verilmişti.


Bu olaylar sırasında hava sahasını sivil uçuşlara da kapatan Pakistan, 4 Mart’ta uçuşları yeniden başlattığını duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 15:14
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