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Dünya Pakistan Başbakanı'ndan Türkiye'ye metrobüs teşekkürü
Dünya

Pakistan Başbakanı'ndan Türkiye'ye metrobüs teşekkürü

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, metrobüs projesi nedeniyle Türkiye’ye teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 14:48:00 - 2022-04-18 14:48:24
Pakistan Başbakanı'ndan Türkiye'ye metrobüs teşekkürü

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif,  Türk şirketi Albayrak Grubu'na ait başkentteki metrobüs terminalinde "İslamabad-Havalimanı Metrobüs Projesi’nin" açılışında yaptığı konuşmada, Çin ve Türkiye’nin toplu ulaşım projesinin tamamlanmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Şerif, Türkiye ile Pakistan halklarının tarihi kardeşlik ilişkilerine sahip olduğunu anımsatarak, “Türk ekonomisini güçlendiren, Türkiye’yi inşa eden modern bir lider olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sıkıntı ve barış zamanlarında Pakistan’a yardım etti.” dedi.

Metrobüs projesi sebebiyle Türkiye’ye teşekkür eden Şerif, Ankara’nın iyi ve kötü günde İslamabad’ın yanında durduğunu kaydetti.

Eski Başbakan Navaz Şerif döneminde 2015’de Ravalpindi-İslamabad metrobüs projesi hayata geçirilmişti.

Daha sonra 2017'de başlatılan İslamabad-Havalimanı metrobüs projesinin bir kısmı tamamlanmış ancak bitirilememişti.

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