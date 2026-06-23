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Dünya Pakistan Başbakanı Şerif, İran kararını duyurdu
Dünya

Pakistan Başbakanı Şerif, İran kararını duyurdu

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AA Giriş Tarihi:

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Pakistan Başbakanı Şerif, İran kararını duyurdu

Açıklamalarda bulunan Pakistan Başbakanı Şerif, gelecek hafta İran'ın başkenti Tahran'ı ziyaret edeceğini söyledi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, gelecek hafta İran'ı ziyaret edeceğini ve ABD ile İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in cenaze törenine katılacağını duyurdu.

Şerif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ziyareti sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Hamaney'den "büyük bir vizyoner lider" olarak bahseden Şerif, İran'daki can kayıpları nedeniyle taziyelerini iletti.

 

Şerif, gelecek hafta Tahran'a gideceğini ve Hamaney'in cenaze törenine katılacağını belirtti.

Pezeşkiyan ile oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini dile getiren Şerif, görüşmelere ilişkin "Aile buluşması gibiydi. Sanki kardeşler tüm açıklığıyla birbiriyle konuşuyor gibiydi." ifadelerini kullandı.

Şerif, bugünkü toplantıları "Pakistan ve İran arasında tarihi bir an." olarak nitelendirdi.

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