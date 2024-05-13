  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

“Gazeteci değil” dedikleri muhabirin haberini çaldılar

MHP'den CHP'ye geçmişti! Belediyenin ilk icraatı büyük rezalet

Hindistan Başbakanı Narendra Modi akli dengesini kaybetti: Hindistan adına iğrenç ve utanç verici şahsiyet... ‘Şeytan’ın hizmetkârı alçak, Müslümanları hedef aldı

Recep İvedik'ten de bu beklenirdi! Fenerbahçelileri çıldırtan saygısızlık! Yine ahlak sınırını aştı

New York Times İsrail'in mağlubiyetini yazdı: "Onun hayatta olması tam bir hezimet"

İş dünyasından 'tasarruf paketi' açıklaması

"TOGG geri geri yokuş çıkamıyor" diyorlardı! Vatandaş arabasını alıp o yokuşa gitti, sonrasında yaşananlar olay

Rusya ve İran'dan dolara ağır darbe

Teröristbaşı Gülen'in yeğenine 6 yıl 3 ay hapis

Mehmet Metiner Erdoğan'dan makam bekleyen o ismi açıkladı: AK Parti'ye ömrü boyunca oy vermedi
Dünya Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif istifa etti
Dünya

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif istifa etti

Yeniakit Publisher
2024-05-13 19:09:00 -
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif istifa etti

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) Partisi Genel Başkanlığından istifa ettiği bildirildi.

Pakistan Enformasyon ve Yayın Bakanı Marriyum Aurangzeb, X sosyal medya platformundan, Başbakan Şerif'in istifasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Şahbaz Şerif'in, parti liderliğini abisi ve eski başbakan Navaz Şerif'in üstlenmesi için görevinden istifa ettiği belirtildi.

PAKİSTAN'DAKİ SEÇİMLER

Pakistan'da Ulusal Meclis ve Eyalet Meclisleri için 8 Şubat'ta düzenlenen seçimleri, eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri birinci, PML-N ise ikinci sırada tamamlamıştı.

Ardından 3 Mart'ta mecliste yapılan oylamada, PML-N Başkanı Şahbaz Şerif, geçerli oyların 201'ini alarak ikinci kez başbakan seçilmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Pakistan'da feci olay! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Pakistan'da feci olay! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Dünya

Pakistan'da feci olay! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bu da sokak dişçisi! Pakistan'daki seyyar dişçi gündem oldu
Bu da sokak dişçisi! Pakistan'daki seyyar dişçi gündem oldu

Sosyal Medya

Bu da sokak dişçisi! Pakistan'daki seyyar dişçi gündem oldu

Pakistan'dan savaş uçağı alıp Türkiye sınırına konuşlandıracaklar! İşte bu kimse tarafından beklenmiyordu
Pakistan'dan savaş uçağı alıp Türkiye sınırına konuşlandıracaklar! İşte bu kimse tarafından beklenmiyordu

Gündem

Pakistan'dan savaş uçağı alıp Türkiye sınırına konuşlandıracaklar! İşte bu kimse tarafından beklenmiyordu

PKK'yı Pakistan uçaklarıyla vuracaklar! 24 savaş jeti Türkiye sınırına geliyor!
PKK'yı Pakistan uçaklarıyla vuracaklar! 24 savaş jeti Türkiye sınırına geliyor!

Dünya

PKK'yı Pakistan uçaklarıyla vuracaklar! 24 savaş jeti Türkiye sınırına geliyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23