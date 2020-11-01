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Dünya Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Türkiye çıkışı: 2005'i asla unutamayız
Dünya

Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Türkiye çıkışı: 2005'i asla unutamayız

Pakistan Başbakanı İmran Han, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye'ye yardıma hazır oldukları açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 09:45:00 -
Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Türkiye çıkışı: 2005'i asla unutamayız

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakanı İmran Han, İzmir'de meydana gelen deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına başsağlığı dileklerini iletti. Türkiye'nin 2005'teki depremde Pakistan'ın yanında durduğunu asla unutmadıklarını vurgulayan İmran Han, her türlü yardıma hazır olduklarını ifade etti.

Alvi, Twitter'daki mesajında, "Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, lütfen Pakistan halkının içten taziyelerini hayatını kaybedenlerin ailelerine iletin. Depremden etkilenenlerin acılarını paylaşıyoruz ve yaralıların bir an önce iyileşmeleri için dua ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Han ise mesajında, Türk milletinin yanında olduklarını belirterek, yapabilecekleri her türlü yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Türkiye'nin 2005'teki depremde Pakistan'ın yanında durduğunu asla unutmadıklarını vurgulayan Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk halkına başsağlığı dileklerini iletti.

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Yorumlar

celil yağmuroğlu

Allah razı olsun bizlerde sizlerin yaptıklarını her zaman kalbimizdesiniz,İşte Ümmetin Milliyetçisi buna derler hey kafa taşçılar,Nerede Türk Cumhuriyetleri,Zamanı gelecek onlarda uykudan kalkacaklar ALLAH,IN İZNİYLE,,,Vesselam,,
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