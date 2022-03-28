Pakistan Başbakan İmran Han'ın başbakanlığı düşebilir! Büyük tehlike

Pakistan meclisi, Başbakan İmran Han'ın görevden alınması amacıyla güvensizlik oyu sürecini bugün bşalatıyor.

Konunun, bugün yerel saatle 16.00'da meclisin gündemine resmen girmesi bekleniyor.

İlk olarak geçtiğimiz Cuma günü gerçekleştirilmesi beklenen oturum bugüne ertelenmişti.

Üç veya yedi gün içerisinde sürecin sonlanması ve yapılacak oylamayla İmran Han'ın başbakanlığa devam edip etmeyeceğinin belirlenmesi bekleniyor.

Güvensizlik oylamasında, 172 vekilin Han'a karşı oy kullanması halinde, İmran Han'ın başbakanlığı sona erecek.

Halihazırda istifa ettiği söylenen vekiller bulunsa da, süreç öncesinde meclisteki dağılım da rekabetçi bir görünüme sahipti.

İktidar koalisyonu halihazırda 176 sandalyeye sahip. Bunlar arasında,

- İmran Han'ın Tahrik-i İnsaf partisinin 155,

- Birleşik Ulusal Hareket'in 7,

- Belucistan Halk Partisi'nin 5,

- Pakistan Müslüman Birliği-Q'nun 5,

- Büyük Demokratik İttifak'ın 3,

- Halkın Müslüman Ligi'nin 1 vekili bulunuyor.

Muhalefetin toplam vekil sayısı 163. Bunlar arasında;

- Navaz Şerif'in Pakistan Müslüman Ligi-Navaz partisinin 84,

- Benazir Butto'nun Pakistan Halk Partisi'nin 56,

- Cumhuriyetçi Vatan Partisi'nin 1,

- Birleşik Eylem Meclisi'nin 15,

- Belucistan Ulusal Partisi'nin 4,

- Halkın Ulusal Partisi'nin 1 vekili,

- 2 de bağımsız vekil bulunuyor.

"Güven oylamasıyla İmran Han devrilecek"

İmran Han'ın koalisyon ortakları da, güven oylamasına dair pozitif mesajlar vermiyor. Başbakan Yardımcısı Pervez İlahi, koalisyon ortaklarının da muhalefete meylinin olduğunu ve güven oylamasında İmran Han'a karşı oy verebileceklerini ifade etmişti.

162 vekile sahip olan ve oldukça güçlü partileri bünyesinde barındıran muhalefet ise, İmran Han'ı devirmek için fazladan yalnızca 10 oya ihtiyaç duyuyor. Muhalefet içerisinde eski başbakanlardan Navaz Şerif'in Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ve Benazir Butto'nun Pakistan Halk Partisi (PPP) bulunuyor.

Muhalifler, en az 24 iktidar vekilinin kendilerine destek olacağını öne sürüyor.

İmran Han ekonomiyi, dış politikayı ve ülke idaresini yürütememekle suçlanıyor. Ordu destekli bir başbakan olmakla suçlanan Han ise suçlamaları reddediyor.

Pakistan'da şimdiye kadar seçilerek göreve gelen sivil hiçbir başbakan, kanuni görev süresini tamamlayamadı. Güven oylamasıyla görevden alındığı takdirde İmran Han da bu siyasiler arasındaki yerini almış ve süresini tamamlayamamış olacak.

Han, 2018 yılının Ağustos ayından bu yana Pakistan Başbakanı olarak görev yapıyor.

Kaynak: Mepa News