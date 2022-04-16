Pakistan, Afganistan topraklarına hava ve kara saldırısı düzenledi!
Pakistan güçleri, Afganistan'ın Host ve Kunar vilayetlerine havadan ve karadan saldırı düzenledi.
Afganistan İslam Emirliği'nin Host Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Mustagfer Gurbuz, basına yaptığı açıklamada, Pakistan hava kuvvetlerinin Host'un Spire ilçesindeki 4 köye hava saldırısı düzenlediğini söyledi.
Saldırılarda sivil can kayıpları olduğunu ifade eden Gurbuz, bu köylerin Pakistan sınırı yakınlarında yer aldığını belirtti.
Görgü tanıkları ise saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların sayısının 15'in üzerinde olduğunu öne sürdü.
Kunar Valiliği Sözcüsü Kari Nacibullah Hanif de Pakistan sınır askerlerinin Kunar'ın Şaltan ilçesindeki Gerney köyüne havan saldırısı düzenlediğini kaydetti.
Afganistan İslam Emirliği Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Kabil Büyükelçisini bakanlığa çağırarak saldırılarla ilgili izahat istedi.