  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Pakdemirli: Polen alerjisi olanlar rahat edecek
Ekonomi

Pakdemirli: Polen alerjisi olanlar rahat edecek

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında, “akademik ve Ar-Ge” ile “atmosferik alerjik polen gözlem, tahmin ve uyarılar” konularında iş birliği protokolleri imzalandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 17:58:00 -
Pakdemirli: Polen alerjisi olanlar rahat edecek

Protokollere taraflar adına imzaları Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ve TAGEM Genel Müdürü Nevzat Birişik attı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tıbbi meteoroloji çalışmaları kapsamında sunulan polen gözlem ve tahminleri hizmetlerine de değinerek, polenlerin her 10 kişiden birinde sağlık sorunlarına neden olduğunu söyledi. Pakdemirli, Ankara Üniversitesine sunulacak meteorolojik tahminlerle, Üniversite tarafından da üretilecek polen tahmin ve uyarılarına katkı sağlanacağını belirterek, “Polenlere karşı günlük ve saatlik uyarılarımızı yapacağız. Artık, başkentimiz Ankara’da yaşayan ve polen alerjisi olan vatandaşlarımız, aldıkları uyarılar sayesinde bu süreci inşallah sorunsuz şekilde atlatacaklardır” dedi. Meteorolojide, gelişen teknolojimizin yanında insan kaynağımızın güçlendirilmesine de önem verdiklerini ifade eden Bakan Pakdemirli, “Bu program vesilesiyle, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüze 100 yeni personel alımı yapılacağını ve ÖSYM ile çalışmaların başlatıldığını müjdesini veriyorum” açıklamasında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay