Pakdemirli: Polen alerjisi olanlar rahat edecek

Protokollere taraflar adına imzaları Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ve TAGEM Genel Müdürü Nevzat Birişik attı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tıbbi meteoroloji çalışmaları kapsamında sunulan polen gözlem ve tahminleri hizmetlerine de değinerek, polenlerin her 10 kişiden birinde sağlık sorunlarına neden olduğunu söyledi. Pakdemirli, Ankara Üniversitesine sunulacak meteorolojik tahminlerle, Üniversite tarafından da üretilecek polen tahmin ve uyarılarına katkı sağlanacağını belirterek, “Polenlere karşı günlük ve saatlik uyarılarımızı yapacağız. Artık, başkentimiz Ankara’da yaşayan ve polen alerjisi olan vatandaşlarımız, aldıkları uyarılar sayesinde bu süreci inşallah sorunsuz şekilde atlatacaklardır” dedi. Meteorolojide, gelişen teknolojimizin yanında insan kaynağımızın güçlendirilmesine de önem verdiklerini ifade eden Bakan Pakdemirli, “Bu program vesilesiyle, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüze 100 yeni personel alımı yapılacağını ve ÖSYM ile çalışmaların başlatıldığını müjdesini veriyorum” açıklamasında bulundu.