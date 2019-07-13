0553 313 94 23

Paintball Türkiye Şampiyonası

- Şampiyonanın 2. ayağı ve Erzurum Uluslararası Open Turnuvası başladı- Avrupa Paintball Birliği İkinci Başkanı Kerem Barkul: "Buradaki tesisler mükemmel. Biz de Paintball Federasyonu olarak Avrupa Şampiyonası'nı Erzurum'da gerçekleştirmek için çalışıyoruz"

13 Temmuz 2019 Cumartesi 22:49
Paintball Türkiye Şampiyonası


ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Milli Mücadele'nin 100. yılı kapsamında düzenlenen Paintball Türkiye Şampiyonası'nın 2. ayağı ve Erzurum Uluslararası Open Turnuvası başladı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin sahalarında düzenlenen 2. ayak mücadelesi ve Erzurum Uluslararası Open Turnuvası'na Türkiye, İran, Almanya, Fransa ve Norveç'ten toplam 20 takım katıldı.

Müsabakalarda her takımdan 5 kişi, 10 dakika süren 4 seti önde bitirmek için kıyasıya mücadele etti.

Avrupa Paintball Birliği İkinci Başkanı Kerem Barkul, burada yaptığı konuşmada, iki gün sürecek müsabakalara ev sahibi Erzurum’un yanı sıra İzmir, Antalya, İstanbul, Kırklareli ve Hakkari'den takımların katıldığını belirtti.

İran, Almanya, Fransa ve Norveç'ten de birer takımın şampiyonaya katıldığını aktaran Barkul, eylül ayında Avrupa Şampiyonası'nın yapılacağını ifade ederek, "Buradaki tesisler mükemmel. Biz de Paintball Federasyonu olarak Avrupa Şampiyonası'nı Erzurum'da gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Avrupa Paintball Birliği İkinci Başkanı olarak bizzat çalışmaları yakından yürütüyorum." dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş de devletin Erzurum'a yaptığı spor tesisleri sayesinde şehrin tamamen bir spor kenti olduğunun altını çizerek, "Biz yılın 12 ayı spor tesislerimizin ve salonlarımızın cıvıl cıvıl olması için gayret gösteriyoruz. Amacımız buraya daha çok organizasyon verilsin, Erzurum'a daha çok insan gelsin ve adımızı daha çok duyuralım." diye konuştu.

Organizasyon yarın sona erecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 22:49
  1. Paintball Türkiye Şampiyonası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fahrettin Altun, vatandaşları 15 Temmuz etkinliğine davet etti
    1. Fahrettin Altun, vatandaşları 15..
    2. Otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı
    3. Paintball Türkiye Şampiyonası
    4. Yamaç paraşütü yere çakıldı, pilotu..
    5. İsmail Kılıçarslan'dan Alparslan..
    6. Muğla jandarmasından ‘Huzur, Güven’..
    7. İslami Cihad'dan "İsrail saldırılarına..
    8. Operasyon devam ediyor: 3 PKK'lı..
    9. Jandarma, kiralık aracın GPS’inden..
    10. Van'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale..
    11. Burhan Kuzu: Kemal Bey'e bir şeyler..
    12. MSB: "Van-Çaldıran’da devam eden..
    13. Rektör Uzun’un 15 Temmuz mesajı
    14. Rusya'dan S-400 açıklaması: Modern..
    15. Başkan Güder’den 15 Temmuz Demokrasi..
    16. 15 Temmuz’da Malatya’da belediye..
    17. Van'ın Çaldıran ilçesinde devam eden..
    18. Serinlemek için baraja giren 3 çocuk..
    19. Rusya ile Almanya bilimsel..
    20. Fatih Erbakan’dan kritik uyarı: Para..
    21. Genç girişimci Onur Şahan yerli ve..
    22. Osmaniye’de dolu yağışı etkili oldu
    23. Milli atlet Necati Er, rekor kırarak..
    24. Rektör Aydın: "Bize düşen görev, 15..
    25. Rumlardan küstah çıkış! Yine 'hayır'..
    26. 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor..
    27. Kardeş kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
    28. 30 gündür yoldalar! Erdoğan ofisinde..
    29. GÜNCELLEME - Adana'da minibüs..
    30. Sudan'da "3 Haziran olayları"nın..
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da