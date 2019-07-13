



ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Milli Mücadele'nin 100. yılı kapsamında düzenlenen Paintball Türkiye Şampiyonası'nın 2. ayağı ve Erzurum Uluslararası Open Turnuvası başladı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin sahalarında düzenlenen 2. ayak mücadelesi ve Erzurum Uluslararası Open Turnuvası'na Türkiye, İran, Almanya, Fransa ve Norveç'ten toplam 20 takım katıldı.

Müsabakalarda her takımdan 5 kişi, 10 dakika süren 4 seti önde bitirmek için kıyasıya mücadele etti.

Avrupa Paintball Birliği İkinci Başkanı Kerem Barkul, burada yaptığı konuşmada, iki gün sürecek müsabakalara ev sahibi Erzurum’un yanı sıra İzmir, Antalya, İstanbul, Kırklareli ve Hakkari'den takımların katıldığını belirtti.

İran, Almanya, Fransa ve Norveç'ten de birer takımın şampiyonaya katıldığını aktaran Barkul, eylül ayında Avrupa Şampiyonası'nın yapılacağını ifade ederek, "Buradaki tesisler mükemmel. Biz de Paintball Federasyonu olarak Avrupa Şampiyonası'nı Erzurum'da gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Avrupa Paintball Birliği İkinci Başkanı olarak bizzat çalışmaları yakından yürütüyorum." dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş de devletin Erzurum'a yaptığı spor tesisleri sayesinde şehrin tamamen bir spor kenti olduğunun altını çizerek, "Biz yılın 12 ayı spor tesislerimizin ve salonlarımızın cıvıl cıvıl olması için gayret gösteriyoruz. Amacımız buraya daha çok organizasyon verilsin, Erzurum'a daha çok insan gelsin ve adımızı daha çok duyuralım." diye konuştu.

Organizasyon yarın sona erecek.