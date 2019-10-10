PAEM sınav giriş belgeleri açıklandı! PAEM sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? 2019 Yılı Polis Amirleri Eğitim Merkezi Sınav (PAEM) giriş belgeleri açıklandı. Peki, PAEM sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

2019 Yılı Polis Amirleri Eğitim Merkezi Sınav (PAEM) giriş belgeleri açıklandı. Peki, PAEM sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? Meraklı bekleyiş sona erdi. PAEM giriş belgeleri yayınlandı. 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için Polis Akademisi Başkanlığı PAEM Müdürlüğüne (1.800) Erkek (200) Kadın öğrenci alımı ön başvuruları 17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapıldı. Gözler sınav giriş belgelerindeydi. PAEM Komiser Yardımcısı alımında parkur puanları 70 ila 100 arasında değişiklik gösterecek. En düşük puan 70 olurken, en yüksek puan 100 olacak. PAEM 2019 şartları nelerdir? PAEM komiser yardımcılığı alımı şartları, Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" internet sitesinde açıklanacak. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar 14/07/2019 tarihinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucu sonrası yine Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek. PAEM sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? Merakla beklenen giriş belgeleri açıklandı. Adaylar e-devlet sistemi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş belgelerine ulaşabilirler.

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