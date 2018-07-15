THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Paçanga böreği nasıl yapılır?

Enfes lezzetiyle damaklarımızı süsleyen paçanga böreği ister piknikte istek misafirlere ikramda rahatlıkla yapılabilir. Siz de bu tarife göre evinizde paçanga böreğini yapabilirsiniz.

15 Temmuz 2018 Pazar 20:08
Paçanga böreği nasıl yapılır?

MALZEMELER:

1 adet yufka

1 adet domates

1 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

Tercihe göre 1 tutam maydanoz

150 gram kaşar peyniri

150 gram pastırma

YAPILIŞI:

Kırmızı yeşil biberler küçük ve ince şekilde kesilir. Tercihe göre az yağda kısa süre kavrulabilir. Bir kaba alınır. Domates kabukları soyularak küçük ve küp küp kesilir. 1 tutam maydanoz ince ince kıyılır ve kaba alınır.

Üzerine kaşar peyniri rendelenir. Pastırmalar ince ince kıyılıp karışıma ilave edilir. Sonra hepsi harmanlanır. Düz bir zeminde yufka açılır. Büyüklüğüne göre 6 veya 8 üçgen şeklinde kesilir.

Börekler fırında pişirilecekse bir tavada biraz tereyağı ve zeytinyağı karışımı eritilir. Bir fırça yardımıyla üçgen yufkaya sürülür. Sonra yufkanın geniş kısmına hazırlanan harçtan paylaştırılır. Kenarları içe katlanır.

Sigara böreği tarzında dikdörtgen olacak şekilde sarılır. Üzerine yağlı kağıt koyulmuş tepsiye dizilir. Üzerine yumurta sarısı ve isteğe göre susam serpilip 180 C’de önceden ısıtılmış fırında pişirilir.

Börekler tavada kızartılacaksa yufkaya yağ karışımı sürülmeden iç harcı koyulur. Aynı şekilde katlanır. Bol sıvı yağda kızartılır. Sıcakken fazla bekletilmeden servis yapılır. Saklanmak istenirse katlandıktan sonra buzdolabı poşetine koyulup, derin dondurucuya kaldırılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 20:08
  1. kadın aile
  2. sağlıklı yaşam
  3. mutfak kültürü
  4. pratik bilgiler
  5. börek tarifi
  6. paçanga böreği nasıl yapılır

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşgalci İsrail'in TİKA nefreti! Türkiye'nin yardımlarını hedef aldılar
    1. İşgalci İsrail'in TİKA nefreti!..
    2. Perde pilavı tarifi
    3. Twitter'ı köy kahvesine çeviren ünlü..
    4. Paçanga böreği nasıl yapılır?
    5. Bodrum’daki yangın kontrol altına alındı
    6. Çinkonun faydaları nelerdir?
    7. Dünya Kupası sahibini buldu! Fransa..
    8. Çavuşoğlu net konuştu: Rahat..
    9. Şehitler Köprüsü'nde 15 Temmuz töreni..
    10. Kazayı seyrederken su kanalına..
    11. Karnabaharlı kısır nasıl yapılır?
    12. Bu sabah kaybolmuştu, çok acı haberi..
    13. Cevizli baklava nasıl yapılır?
    14. Azerbaycan ordusu bir Ermeni askerini..
    15. Dera'dan zorunlu tahliyeler başladı
    16. Trump'tan May'e Brexit tavsiyesi:..
    17. Kızılcık suyunun faydaları nelerdir?
    18. Kekik suyu nasıl tüketilir?
    19. Terör örgütüne üst düzey darbe
    20. Dünya Kupası finaline Ankaragücü damga..
    Kırkpınar karıştı! "Benim için Kırkpınar bitmiştir"
    Kırkpınar karıştı! "Benim için Kırkpınar bitmiştir"
    İşte Adnan'ın villasındaki 127 ekranlı kamera odası!
    İşte Adnan'ın villasındaki 127 ekranlı kamera odası!
    Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!
    Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!
    Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka sokacak 'Türkiye ve Erdoğan' sözleri!
    Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka sokacak 'Türkiye ve Erdoğan' sözleri!
    Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek
    Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Eski mankenden Adnan Oktar itirafı! 'Elde edemediği tek kadın benim'
    Eski mankenden Adnan Oktar itirafı! 'Elde edemediği tek kadın benim'