Paçanga böreği nasıl yapılır?

MALZEMELER:

1 adet yufka

1 adet domates

1 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

Tercihe göre 1 tutam maydanoz

150 gram kaşar peyniri

150 gram pastırma

YAPILIŞI:

Kırmızı yeşil biberler küçük ve ince şekilde kesilir. Tercihe göre az yağda kısa süre kavrulabilir. Bir kaba alınır. Domates kabukları soyularak küçük ve küp küp kesilir. 1 tutam maydanoz ince ince kıyılır ve kaba alınır.

Üzerine kaşar peyniri rendelenir. Pastırmalar ince ince kıyılıp karışıma ilave edilir. Sonra hepsi harmanlanır. Düz bir zeminde yufka açılır. Büyüklüğüne göre 6 veya 8 üçgen şeklinde kesilir.

Börekler fırında pişirilecekse bir tavada biraz tereyağı ve zeytinyağı karışımı eritilir. Bir fırça yardımıyla üçgen yufkaya sürülür. Sonra yufkanın geniş kısmına hazırlanan harçtan paylaştırılır. Kenarları içe katlanır.

Sigara böreği tarzında dikdörtgen olacak şekilde sarılır. Üzerine yağlı kağıt koyulmuş tepsiye dizilir. Üzerine yumurta sarısı ve isteğe göre susam serpilip 180 C’de önceden ısıtılmış fırında pişirilir.

Börekler tavada kızartılacaksa yufkaya yağ karışımı sürülmeden iç harcı koyulur. Aynı şekilde katlanır. Bol sıvı yağda kızartılır. Sıcakken fazla bekletilmeden servis yapılır. Saklanmak istenirse katlandıktan sonra buzdolabı poşetine koyulup, derin dondurucuya kaldırılır.

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