Özyiğit mazbatasını aldı

Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP’den Yenişehir BelediyeBaşkanlığı’na seçilen Abdullah Özyiğit, mazbatasını alarak görevine başladı.

Bugün öğle saatlerinde bir grup partili ve meclis üyeleriyle birlikte MersinAdliyesi’ndeki seçim kuruluna gelen Özyiğit, mazbatasını Yenişehir İlçe SeçimKurulu Başkanı Selçuk Zöhre’den aldı. Ardından Mezitli Belediye BaşkanıNeşet Tarhan, il yöneticileri ve partililerle birlikte Cumhuriyet Alanına geçenÖzyiğit, burada Atatürk Anıtına çelenk sunduktan sonra belediye binasınageçti.

Yenişehir Belediye binası önündeki kalabalığa hitap eden Özyiğit, kendisinedestek veren herkese teşekkür etti. Yenişehir’i önce sağlıklı bireylerinyaşadığı bir kent yapacaklarının altını çizen Özyiğit, kırından-denizine bisikletkullanılabilen, semt pazarlarında, spor alanlarında birlikte spor yapılabilecekbir kenti hep birlikte kuracaklarını belirterek, "Hemşehrilerimizin bireysel,akademik gelişimlerine tam destek veren bir kent olacak yeni Yenişehir.Sınava hazırlanan lise öğrencisi, dersine çalışan üniversite öğrencisi ya dauzun zamandır hayal ettiği hobiyi yapmak isteyen de ev ekonomisine katkısunmak isteyen ev kadını da fikrini denemek için altyapı ihtiyacı olan işinsanı, girişimci ihtiyaç duyduğu ortamı ve desteği yeni Yenişehir’debulabilecek. Aynı zamanda festivaller ve yöre şenlikleriyle Yenişehirli olmanınayrıcalığını keşfedeceğiz. Kooperatiflerle, sosyal yardımlarla, yaşadığımızekonomik krize hep birlikte göğüs gereceğiz. Sadece bu imkanlardanfaydalanmak için kentimize taşınan yeni hemşehrilerimize, bu dayanışmayınasıl inşa ettiğimizi incelemeye gelenlere, hep birlikte ’hoş geldin’ diyeceğiz.Türkiye’de ilk kez hayata geçirilecek bu tecrübelerin gururunu ömrümüzboyunca yaşayacağız” diye konuştu.

Demokratik bir belediye yönetiminin mümkün olduğunu herkese göstereceklerini kaydeden Özdemir, "Çünkü ben tek başıma bir mucize ortaya çıkarmak için başkan olmadım. Ben sizin hislerinize, tercihlerinize ve taleplerinize tercüman olmak için buradayım. O nedenle ne yapacaksak beraber yapacağız. Seçimlerde gösterdiğiniz teveccühün, verdiğiniz desteğin önümüzdeki 5 yıllık sürede büyüyerek devam edeceğine olan inancım tamdır. Yolumuz, yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, makam odasına geçti. Özyiğit, belediyenin sembolik anahtarını başkanlığa vekalet eden Gülcan Kış’tan teslim aldı ve tebrikleri kabul etti.