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Ekonomi Özyeğin Üniversitesi öğrencileri, turizm ve otelcilik sektörünün öncü işletmeleriyle buluştu
Ekonomi

Özyeğin Üniversitesi öğrencileri, turizm ve otelcilik sektörünün öncü işletmeleriyle buluştu

Öğrenciler, bu yıl çevrim içi gerçekleştirilen programda yaptıkları mülakatlar aracılığıyla staj ve üniversite sonrası kariyer planlarına da yön verdi

Yeniakit Publisher
2020-12-22 12:37:58 -
Özyeğin Üniversitesi öğrencileri, turizm ve otelcilik sektörünün öncü işletmeleriyle buluştu

İSTANBUL (AA) - Özyeğin Üniversitesi'nin sektörle iç içe eğitim anlayışı çerçevesinde her yıl düzenlediği "sektörle buluşma" etkinliği, turizm ve otelcilik alanında öncü 5 büyük grubun katılımıyla çevrim içi gerçekleşti.

Özyeğin Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, "Sektörle Buluşma Çevrim İçi Tanışma Etkinliği" aracılığıyla otel yöneticiliği ile gastronomi ve mutfak sanatları lisans öğrencileri, hem stajlarını gerçekleştirecekleri işletmelerle görüşme yaptı hem de geleceğe yönelik hedefleri için deneyimli sektör temsilcilerinden fikir alma şansı yakaladı.

Mezun adayı öğrenciler de işe alım koşulları ve sektörün geleceğini şirket temsilcileriyle konuşma olanağı buldu. Yine çevrim içi düzenlenen seminerde, otel gruplarının yöneticileri Kovid-19 strateji, plan ve öngörülerini öğrencilerle paylaştı.

Etkinliğe Hilton Worldwide, Divan Group, Radisson Blu Hotels & Resorts, Marriott International, Accor Hotels (Raffles Istanbul ve Swissotel The Bosphorus Istanbul) gibi ulusal ve uluslararası otel grupları katıldı. İstihdam olanaklarının öğrencilerle paylaşıldığı etkinliğin bu yıl odaklandığı en önemli konu ise pandemi sürecine dair strateji ve öngörüler oldu.


- "Sektörle ve yaşamla iç içe eğitim felsefesi"


Etkinlikte açıklamalarda bulunan Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Teoman Alemdar, gençlerin sadeceTürkiye'de değil, dünya çapında istihdam edilmesini sağlayan bir eğitim modelini başarıyla icra ettiklerini belirtti.

Bu başarıda araştırma odaklı görev yapan akademik kadronun çalışmalarının ve sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik uygulamalı eğitim vermenin katkısının çok büyük olduğunu vurgulayan Alemdar, 2019-2020 akademik yılı itibarıyla eğitim programlarını yapay zeka ve robotik uygulamaları ile güçlendirerek öğrencileri dijital çağa hazırlamayı planladıklarını kaydetti.

Sektörün talebi üzerine ilerici bir staj anlayışıyla mezun adaylarını üniversite eğitimlerinin son yılında, koçluk ve "gölge yönetici" modelleri ışığında iş hayatıyla bütünleştirmek için sektör paydaşları ile çalıştıklarını aktaran Alemdar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Pandemi sürecini, ilerleyen aylarda iş yapış şekillerimizi değiştirecek dönüşüm çalışmalarını yapmak açısından bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Bu bağlamda, sektör paydaşlarımızın her zaman katılım ve desteklerini yanımızda hissettiğimiz geleneksel sektörle buluşma etkinliğimizi bu yıl çevrim içi bir tanışma ve buluşma etkinliği olarak düzenledik. Sektör paydaşlarımızı bu etkinlikte öğrencilerimizle buluşturduk ve kariyer fırsatlarını sektör temsilcileriyle birebir değerlendirdikleri ortamı oluşturduk."


- "Öğrencilerimizi tam donanımlı mezun ediyoruz"


Teoman Alemdar, Özyeğin Üniversitesi bünyesinde bulunan Mükemmellik Merkezi'nin otel yöneticiliği ve gastronomi alanlarında ihtiyaç duyulan tüm bilgi ve becerileri kazandıracak bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.

Sektör koşullarına en yakın olacak şekilde verilen uygulamalı eğitimler ve stajlarla öğrencilerin sektöre hazır, deneyimli ve tam donanımlı olarak mezun olmalarını sağladıklarını aktaran Alemdar, şunları kaydetti:

"4 adet uygulamalı otel odası, misafir kabul ve rezervasyon alanları ile Le Cordon Bleu şef eğitmenlerinin Le Cordon Bleu eğitim materyalleri ve teknikleriyle mutfak sanatları derslerini verdikleri gastroditoryum, demo mutfağı, pastane, çok amaçlı mutfak, duyusal analiz laboratuvarı ve ana mutfak olmak üzere farklı uygulama alanları ile öğrencilerimize uygulamalı eğitimin tüm olanaklarını sunuyoruz."

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