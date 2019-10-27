"Özür dilerim" diyen Rıdvan Dilmen: Gustavo penaltı yaptı

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, kendi evinde Konyaspor ile karşılaştı. Fenerbahçe, rakibini Garry Rodrigues’in yıldızlaştığı maçta 5-1 mağlup etti. Rodrigues; 1 gol, 2 asist ile öne çıkarken diğer goller Zanka, Ozan Tufan, Luiz Gustavo ve Vedat Muriqi’den geldi.

Sarı-Lacivertliler’in 5 golünün 3’ü ceza sahası dışından geldi. Karşılaşmada Konyaspor’un tek golü ise yine bir Fenerbahçeli oyuncu Serdar Aziz’in kendi kalesine atmasıyla geldi.

Üst üste 2. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 17’ye yükseltirken bu sezon ilk defa 2 maç üst üste kaybeden Konyaspor ise 12 puanda kaldı.

Rıdvan Dilmen, NTV'de ekrana gelen Yüzde 100 Futbol programında yaptığı değerlendirmesinde, "Bence beş gol Vedat için az. Ancak hem kafa atabiliyor, hem şut çekebiliyor, hem de camia ile birlikte ilerleyişini sürdürüyor" ifadesini kullandı.

Özür diledi

"Seyircilerden özür diliyorum" diyerek sözlerine başlayan Dilmen, maçın ilk yarısındaki tartışmalı pozisyonu kaçırdığını, ama sonradan izlediğinde Gustavo'nun penaltı yaptığını ifade etti.

"Bu pozisyonun hemen sonrasında Fenerbahçe'nin üçüncü golü geldi" diyen Dilmen, "Maçın ilk yarısı 2-2 bitseydi farklı olabilirdi" yorumunu yaptı ve ekledi:

"Maç 2-1 iken, Konyaspor hücumda, bana göre Gustavo penaltı yapıyor. Dönüyor ve maç 3-1 oluyor. Riva'daki Umut Meral arkadaşımızın, bir gel demesi lazımdı. VAR'ı görseydi, penaltıyı verirdi."

Dilmen, 3-1 biten ilk yarıya ilişkin yaptığı yorumda ise "Kontrollü bir maç izleyeceğimizi düşünüyorduk. Aykut Hoca, Galatasaray maçında iç sahada oynar gibi oynadı. Bugün ise önde baskı yaptılar, birkaç top da kaptılar. Böyle başlayacaklarını bilmediğimiz için Rodrigues'in de bu kadar etkili olacağını ön göremedik" dedi.

"Fenerbahçe maçı bitirmek için 4. golü atmalı" diyen Dilmen, "2. golü yerse, Konyaspor'u maça ortak edebilir. Emre Belözoğlu 15 dakika daha oynar. Victor Moses da 90 dakikayı bitiremez. Hakem Ali Şansalan, takdir haklarını Fenerbahçe lehine kullandı. Birkaç faulü atladı" ifadesini kullandı.

Ozan Tufan'ın harika oynadığını söyleyen Dilmen, "Çok beğeniyorum. Şu anda ceza sahasından diğer ceza sahasına oynayan ligin en iyi iki oyuncusundan biri durumunda" diye konuştu.

Vedat Muriç için ise "Kapasitesinin altında gol atıyor bu sezon" diyen Dilmen, "Fenerbahçe, Beşiktaş-Galatasaray derbisi ve Başakşehir-Trabzonspor maçını rahat izlemek istiyor. Bu sezon puan barajı düşük olacak" görüşünü dile getirdi.