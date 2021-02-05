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Gündem Öztürk Yılmaz'dan CHP'ye olay sözler: Bu daha başlangıç
Gündem

Öztürk Yılmaz'dan CHP'ye olay sözler: Bu daha başlangıç

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, CHP'den istifa eden milletvekilleriyle ilgili açıklamada bulundu. Yılmaz, "Daha çok insan gidecektir. Muhalefet partisinin, FETÖ ile olan yakınlığı, onların dilini kullanması, bölücü unsurlarla olan irtibatı, dışarının çaldığı müziğe göre ittifak oluşturması halkın kabul edebileceği bir durum değildir" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 19:13:00 - 2021-02-05 19:19:40
Öztürk Yılmaz'dan CHP'ye olay sözler: Bu daha başlangıç

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, CHP'den istifa eden milletvekillerinin durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Daha çok insan gidecektir" ifadesini kullandı. Mecliste düzenlediği basın toplantısında konuşan Yılmaz, Türkiye'de ana muhalefet ve muhalefet partisi bulunmadığını savunarak şunları söyledi:

"Tek bir yerden kontrol ediliyorlar"

"Türkiye'de 'kukla bir muhalefet' bulunuyor. İşi, muhalefet yapmak değil. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, bunlar tek bir partidir, tek bir yerden kontrol ediliyor. Sanki muhalefet yapacaklar gibi seçmeni aldatıyorlar. Sayın Erdoğan'ın en büyük şansı, böyle bir muhalefet olması. Onun için teşekkür etmesi lazım."

"Muhalefet FETÖ ile aynı dili kullanıyor"

Yılmaz, bir gazetecinin CHP'den istifa eden milletvekillerini anımsatarak değerlendirmesini sorması üzerine "Türkiye'de çok büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Orada kazan kaynıyor. Daha çok insan gidecektir. Muhalefet partisinin, FETÖ ile olan yakınlığı, onların dilini kullanması, bölücü unsurlarla olan irtibatı, dışarının çaldığı müziğe göre ittifak oluşturması halkın kabul edebileceği bir durum değildir" yanıtını verdi.

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