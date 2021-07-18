Öztürk Yılmaz'dan çarpıcı açıklama: Darbe girişimi başarısız olunca kınadı

15 Temmuz hain darbe girişiminde CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı olan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun son ana kadar beklediğini kalkışma başarısız olunca kınama açıklaması yaptığını söyledi. Yılmaz, "Abdullah Gül kınayınca, o da kınadı. Anladılar ki darbe başarısız oldu ve o zaman kınamayı yaptılar" dedi.

Yılmaz, "Darbe gecesi Kılıçdaroğlu ile havaalanında beraberdik. Biz havaalanında kalıp kınama açıklaması yaparken o belediye başkanını evine kaçıp gitti. Geriye dönüp düşündüğüm zaman 'Acaba bunların haberi mi vardı daha önceden? Yolda giderken niye ben seçildim' diye düşündüm" diye konuştu.

Yılmaz şunları söyledi:

"Gece 12.00'de Kılıçdaroğlu'na telefon açtım. 'Hemen kınıyorsunuz dedim' 'Tamam büyükelçim' dedi. 15-20 dakika bekledim kınama yok bir daha aradım. 'Eğer bu darbe gerçekleşirse bizi tutuklayacaklar. Eğer gerçekleşmezse bu parti nerede duruyor diyecekler' dedim. Yine kınamadılar. 01.30'da üçüncü defa aradım. Artık bu saatten sonra işin rengi değişmeye başlamıştı. Artık darbe girişiminin başarısız olacağı yönünde kanaatlar oldu. Ne zaman ki Abdullah Gül kınadı tamam darbe olmayacak dedim. Kılıçdaroğlu'nu dördüncü kez bir daha aradım, 'Tarihin çöplüğüne gideceksiniz' dedim. Darbe girişimi başarısız olduktan sonra 02.30-03.00'a doğru bağlandı ve kınadı."