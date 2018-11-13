Öztürk Yılmaz disipline verilince çark etti

Ezanın Türkçe okunması gerektiğini savunarak skandal bir çıkış yapan CHP'nin Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, partiden ihraç istemiyle disipline verildi.

Partisinin tepki göstermesi üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na savaş açan Öztürk Yılmaz, Kılıçdaroğlu'na ağır sözler sarf etmişti.

"Parti kurabilir''

Bu tartışmaların ardından Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, köşe yazısında Öztürk Yılmaz'la olan konuşmasını şöyle anlattı: "Kılıçdaroğlu’na meydan okumayı tercih eden Öztürk Yılmaz’ın jet hızıyla partiden ihraç edilmesi bekleniyor. Öztürk Yılmaz’la konuştum. “CHP’den ihraç edilirse parti kuracak” söylentisini sordum. Cevap vermek istemedi. Ama “yok” da demedi. CHP tabanından yoğun ilgi gördüğünü söyledi. “Telefonlarım susmuyor, odam dolup taşıyor” diye konuştu.

"Ben Arapça ezan okunmasın demedim''

“Ben Arapça ezan okunmasın demedim. Biri derse ona ilk karşı çıkan ben olurum. Ama Türkçe ezan okunsun dedim. Dinle ilgili değil, dille ilgili bir çıkıştı” diye ilave etti. İzlenimimi sorarsanız, Öztürk Yılmaz siyasi literatürümüze Mümtaz Soysal’ın kazandırdığı şekliyle “vuruşarak çekiliyor”. CHP’den ihraç edildiğinde parti kurup yoluna devam edecek gibi görünüyor."