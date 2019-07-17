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Öztürk Yılmaz: Bize bir irade bir şey dayatamaz

CHP'den ayrıldıktan sonra Ardahan'dan bağımsız milletvekili olan Öztürk Yılmaz, Türkiye'nin S-400 alımına destek verdi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:43
Öztürk Yılmaz: Bize bir irade bir şey dayatamaz

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Türkiye’nin S-400 alımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Öztürk Yılmaz, kimsenin Türkiye'ye bir şey dayatamayacağını belirterek, “O oradan yaptırım uyguluyor, diğeri yaptırım tehdidinde bulunuyor, böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Bakınız S-400 konusunda da ben başından beri, ‘S-400 konusu Türkiye’nin egemenliği konusudur, bu konuda zikzak çizilmesi halinde Türkiye’nin kendi başına egemen bir karar alamadığının tescilidir’ demiştim. Bugün S-400’lerin gelmesinden memnunum. Neden? Çünkü bize bir irade bir şey dayatamaz” dedi.

 

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:43
  1. Ardahan
  2. Öztürk Yılmaz

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  • kmlkml20 dk önce
    bah hele şabana

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