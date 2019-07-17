Öztürk Yılmaz: Bize bir irade bir şey dayatamaz

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Türkiye’nin S-400 alımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Öztürk Yılmaz, kimsenin Türkiye'ye bir şey dayatamayacağını belirterek, “O oradan yaptırım uyguluyor, diğeri yaptırım tehdidinde bulunuyor, böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Bakınız S-400 konusunda da ben başından beri, ‘S-400 konusu Türkiye’nin egemenliği konusudur, bu konuda zikzak çizilmesi halinde Türkiye’nin kendi başına egemen bir karar alamadığının tescilidir’ demiştim. Bugün S-400’lerin gelmesinden memnunum. Neden? Çünkü bize bir irade bir şey dayatamaz” dedi.