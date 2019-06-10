Öztrak’tan MYK sonrası basın açıklaması

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “İmamoğlu’na jet tahsis edildi” iddialarına, "Uçağı kiralayan şirket bu uçağın kiralık olduğunu, kirasının ödendiğini, aynı şekilde helikopter ve uçakları iktidarın bakanlarına da yine iktidarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayına da kiraladıklarını ifade ettiler" diye yanıt verdi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Parti Genel Merkezinde yapıldı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Öztrak konuşmasına, Azez’de hain terör örgütünün saldırısında şehit olan Mehmetçiğe Allah’tan rahmet, millete ve kederli ailesine sabır ve yaralı askerlere acil şifalar dileyerek başladı.

Bu bayramda trafik terörünün ocaklara ateş düşürmeye devam ettiğini vurgulayan Öztrak, “Onlarca vatandaşımız, bayram tatilinde trafik kazalarında yaşamını yitirdi. Trafik kazalarında yaşamını yitiren yurttaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralananlara da acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

Öztrak, trafik polislerinin ve polis teşkilatının bayram boyunca görevlerinin başında olduğunu söyleyerek, polislere de teşekkürlerini iletti.

CHP olarak bayramın buruk geçmesine neden olan acı bir kayıp yaşadıklarını hatırlatan Öztrak, “Denizli Milletvekilimiz Kazım Aslan’ı bayramın son günlerinde maalesef kaybettik. Hafta sonu toprağa verdik. CHP olarak milletvekilimize bir kez daha Allah’tan rahmet dilerken kederli ailesine, sevenlerine, partililerimize, Denizlililere ve milletimize başsağlığı diliyoruz” şeklinde konuştu.

Bu hüzünlü haberlerin ardından, milli takımın Fransa karşısında kazandığı zafere sevindiklerini belirten Öztrak, “Milli takımımızı Fransa milli takımı karşısındaki üstün oyunu ve haklı galibiyeti için kutluyoruz. Ancak Fransız milli marşı okunurken yapılan protestoları da yakışıksız bulduğumuzu buradan ifade etmek istiyoruz. Milli takımımıza İzlanda havaalanında yapılan çirkin muameleyi reddediyoruz. Bu olayı kınıyoruz. Milli takımımız bu tavra en iyi cevabı yeşil sahalarda verecektir” ifadelerini kullandı.

Ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Öztrak, ekonomik sorunlara acil çözümler gerektiğini kaydetti. Ayrıca Öztrak, “İmamoğlu’na jet tahsis edildi” iddialarına, “Uçağı kiralayan şirket bu uçağın kiralık olduğunu, kirasının ödendiğini, aynı şekilde helikopter ve uçakları iktidarın bakanlarına da yine iktidarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayına da kiraladıklarını ifade ettiler. Dolayısıyla bu söylenenlerin hepsi mesnetsiz kaldı” şeklinde yanıt verdi.