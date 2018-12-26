Özsaygıyı artırmanın yolları

GERÇEKÇİ OLUN

Kendilerinizi diğer insanlarla karşılaştırmayın, elinizden gelenin en iyisini yapmaya odaklanın. Ayrıca, “elinizden gelen en iyisi”nin ne kadar uyuduğunuz, yedikleriniz, çalışma saatleriniz ve sosyal ilişkileriniz gibi koşullara bağlı olarak her gün değiştiğini aklınızda tutun.

BAŞARILARINIZA ODAKLANIN

Her günün sonunda neler yapabildiğinizi gözden geçirin. İlerleme kaydettiğiniz işler ve değerlendirdiğiniz fırsatlar için kendinizi takdir edin. Düzenli olarak sağlıklı riskler almak özsaygınızın artmasını destekler.

DIŞ KOŞULLAR YERİNE İÇİNİZE ODAKLANIN

Dünyanın en pahalı evine ya da arabasına sahip olacağınıza inanmak gibi maddiyata dayanan, dış koşulların şekil verdiği hayallerden uzak durun. Kendinizi sahip olduklarınızla tanımlamayın. Bunun yerine, kendi, iç sesinizin yön verdiği hedefinizi belirleyin. Gerçekte sizin için ne önemli? Hangi değerler yüreğinize yakın? Bunlara uygun yaşamaya çalışmak özsaygınızı artıracaktır.

HAYATA AKTİF OLARAK KATILIN

Kendinize hedefler belirleyin ve hedeflerinizi gerçekleştirmek için düzenli olarak adım atın. Ekip çalışması güçlü bir sinerji yaratır, ancak asla birinin tüm görevi üstlenmesini beklemeyin. Stratejik düşünün ve gücünüzün yeteceği şeyleri yapın.

ZİHNİNİZDE GÜZEL RESİMLER CANLANDIRIN

Kendinizi başarıya ulaşmış olarak hayal edin. Kim ve ne olmak istediğinizi net olarak zihninizde canlandırın ve kendinize güvendiğinizi düşünün. Kendinize “Kendini seven ve kendine saygı duyan biri nasıl davranır?” diye sorun ve cevapları not edin. Sonrasında, kendinize bu cevaplara göre davranın!

OLUMLU DÜŞÜNÜN

Alışageldiğiniz düşüncelerinizi gözden geçirin ve özyıkıma neden olan olumsuz düşüncelerden kurtulun. Bu tehlike sinyallerini görmezden geleceğiniz anlamına gelmez, sadece zorluklarla nasıl baş edeceğinizi düşünürken gerçekçi ve iyimser olacağınız anlamına gelir. Düşüncelerinizin duygularınız üzerinde büyük bir etkisi olduğunu unutmayın.

GERÇEKTEN MİNNETTAR OLUN

Hayatınızdaki tüm güzel şeyler için duyduğunuz minneti hemen, şimdi dile getirin. İçinizden gelmese bile, günlük veya haftalık bir liste oluşturarak size yardımcı olan veya hayatınıza sevgi katan insanlara teşekkür edin. Hayatın bir hediye olduğunu unutmayın.

ÖZ BAKIMINIZA ZAMAN AYIRIN

Siz, kendinizi sevecek ve şımartacak kadar kıymetlisiniz. İlk olarak buna inanın. İkincisi, sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı beslenin, yeteri kadar uyuyun, düzenli olarak egzersiz yapın ve rahatlamak için zaman ayırın.

İHTİYAÇLARINIZI SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE KARŞILAYIN

Burada amaç hedefinize kimseye zarar vermeden veya ideal olarak, bu süreçte diğer insanlara da fayda sağlayarak ulaşmanızdır. İlk olarak neye ihtiyacınız olduğunu belirleyin, sonra da bu ihtiyacınızı karşılamak için mevcut olan seçenekleri tanımlayın. Her ihtiyacınız olanı elde edemeseniz bile, özsaygınızı artıracak şekilde hareket etmiş olacaksınız.