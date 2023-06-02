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Gündem Öznur Sirene, Fransızlara neden Erdoğan'ın seçildiğini anlattı
Gündem

Öznur Sirene, Fransızlara neden Erdoğan'ın seçildiğini anlattı

Yeniakit Publisher
2023-06-02 04:35:00 -

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene Fransa devlet televizyonu France 24'te Türkiye'deki seçimleri neden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığını açıkladı.

Fransa devlet televizyonu France 24'e konuşan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene, sosyal medya hesabından katıldığı programı yayınlarken şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'deki seçim sonuçlarını değerlendirmek için davet edildiğim Fransa devlet televizyonu France 24'te şunları söyledim (sizlerle Türkçe alt yazılı yayını aşağıda paylaşıyorum. Bu kadar olağanüstü koşullarda ve 21 yıllık iktidardan sonra belki de dünyada başka hiçbir lider tekrar seçilemezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 yılda ülkeyi bambaşka bir hale getirmiş, halkına verdiği bütün sözleri tutan ve hizmet eden güçlü bir lider. Halk yine ona güvenmeyi tercih etti. Seçim boyunca ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceliği ekonomik sorunları çözmek ve deprem bölgelerinin yeniden inşası oldu/olacak. Umutsuz muhalif seçmen de kaybetmedi. Bütün Türkiye kazandı. Sadece Erdoğan iktidarına son verme gayesiyle bir araya gelmiş, birbiriyle taban tabana zıt partilerden oluşan muhalefet için bir gelecek görmüyorum.

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