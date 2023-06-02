Öznur Sirene, Fransızlara neden Erdoğan'ın seçildiğini anlattı

Fransa devlet televizyonu France 24'e konuşan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene, sosyal medya hesabından katıldığı programı yayınlarken şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'deki seçim sonuçlarını değerlendirmek için davet edildiğim Fransa devlet televizyonu France 24'te şunları söyledim (sizlerle Türkçe alt yazılı yayını aşağıda paylaşıyorum. Bu kadar olağanüstü koşullarda ve 21 yıllık iktidardan sonra belki de dünyada başka hiçbir lider tekrar seçilemezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 yılda ülkeyi bambaşka bir hale getirmiş, halkına verdiği bütün sözleri tutan ve hizmet eden güçlü bir lider. Halk yine ona güvenmeyi tercih etti. Seçim boyunca ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceliği ekonomik sorunları çözmek ve deprem bölgelerinin yeniden inşası oldu/olacak. Umutsuz muhalif seçmen de kaybetmedi. Bütün Türkiye kazandı. Sadece Erdoğan iktidarına son verme gayesiyle bir araya gelmiş, birbiriyle taban tabana zıt partilerden oluşan muhalefet için bir gelecek görmüyorum.

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