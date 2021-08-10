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Medya Öznur Küçüker Sirene: Ekşi Sözlük'e gösterdiğimiz ortak tepkiyi yalancı medyaya da göstermeliyiz
Medya

Öznur Küçüker Sirene: Ekşi Sözlük'e gösterdiğimiz ortak tepkiyi yalancı medyaya da göstermeliyiz

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene, Ekşi Sözlük'ün 'halk ayaklanması' provakasyonuna gösterilen tepkiden sonra, yalanları ile kamuoyunu etkilemeye çalışan bütün medya kuruluşları için de ortak adım atılması çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 20:11:00 -
Öznur Küçüker Sirene: Ekşi Sözlük'e gösterdiğimiz ortak tepkiyi yalancı medyaya da göstermeliyiz

 Yeniakit.com.tr 

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene, Ekşi Sözlük'ün skandal ayaklanma çağrısını değerlendirdi. "Devlet hakkında elini kolunu sallaya sallaya iftiralar atıp küfürler savurabilen Ekşi Sözlükçülere topluca 'dur' dedik." ifadesini kullanan Sirene, "Uzun yıllardır hiçbir çekince duymadan yalan, algı, propaganda, hakaret ve tehdit yollarına başvurabilen yazarlar teker teker paylaşımlarını silme yarışına girdiler. Bizlerse birlik olunca ne kadar güçlü olduğumuzu bir kez daha anladık." dedi.

'Hükümeti tedbir alması için harekete geçirebiliriz'

Muhalefetin yalanlarına dikkat çeken Öznur Küçüker Sirene, "İktidar, hatta devlet karşıtlarının stratejisi belli. Toplu linç, organize yalan, sistemli algı. Bu dijital teröre ancak birlik olup hep birlikte ses çıkardığımız müddetçe son verebilir, hükümeti gerekli tedbirleri alması için harekete geçirebiliriz." diye konuştu.

Sirene sözlerini şu çağrı ile tamamladı: "Dün Ekşi Sözlük'e karşı topluca çıkardığımız ses ve gösterdiğimiz tepkiyi; yalanı, algıyı, propagandayı, halkı kutuplaştırmayı kendine politika edinmiş bütün medya ve diğer operasyon araçlarına karşı da gösterebilmeliyiz."

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Yorumlar

Hüseyin

Hiç bir işe yaramasa dahi yalancılara tepki vermek, hiç değilse diyorumki "tepki veren doğru insanlarda var"
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