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Aktüel Özlüce Köyü Camisi vakfediliş amacına uygun olarak restore edilecek
Aktüel

Özlüce Köyü Camisi vakfediliş amacına uygun olarak restore edilecek

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy: - "Daha önceden hazırlanan teknik rapor doğrultusunda Özlüce Köyü Camisi 2020 Yatırım Programı'na alınmış, proje ihalesi yapılmış, 8 Ağustos 2020'de sözleşme yapılarak proje çizim çalışmalarına başlanmıştır" - "Özlüce Köyü Camisi'ndeki ihya çalışmaları, Nilüfer Belediyesinin açtığı davalar nedeniyle sekteye uğramıştır. Bu süreçte eser, Nilüfer Belediyesince kültür evi olarak kullanılmıştır" - "Çalışmalara Genel Müdürlüğümüzce başlanılmış olup, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Kararı doğrultusunda vakfediliş amacına uygun olarak yeniden ihya edilecektir"

Yeniakit Publisher
2020-09-03 13:53:00 -
Özlüce Köyü Camisi vakfediliş amacına uygun olarak restore edilecek

ANKARA (AA) - Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Özlüce Köyü Camisi'nin restorasyon için 2020 Yatırım Programı'na alındığını, ihalesinin yapıldığını belirterek, "Çalışmalara Genel Müdürlüğümüzce başlanılmış olup, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Kararı doğrultusunda vakfediliş amacına uygun olarak yeniden ihya edilecektir." bilgisini verdi.

Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi Çiçek Caddesi'nde bulunan caminin, Korunması Gerekli Kültür Varlığı olduğunu, mülkiyetinin İnesi Köyü Camisi Vakfına 20 Mayıs 2013 tarihinde tescilinin yapıldığını söyledi.

Yapılan tescile karşı Nilüfer Belediyesince tapu iptali ve tescili davası açıldığını, Bursa 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin davanın reddine karar verdiğini anlatan Ersoy, kararın Yargıtay 1. Hukuk Dairesince de onandığını vurguladı.

Ersoy, "Söz konusu taşınmaz ile ilgili daha önceden hazırlanan 12 Eylül 2019 tarihli teknik rapor doğrultusunda Özlüce Köyü Camisi 2020 Yatırım Programı'na alınmış, proje ihalesi yapılmış, 8 Ağustos 2020 tarihinde sözleşme yapılarak proje çizim çalışmalarına başlanmıştır." diye konuştu.

Ön cephesi yıkılan camide, mal ve can güvenliği açısından bugün saat 04.00 itibarıyla gerekli önlemlerin alındığını bildiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Bugünden itibaren bina askıya alınacak ve yapı elemanları ayrıştırılıp molozlar ayıklanacaktır. Özlüce Köyü Camisi'ndeki ihya çalışmaları, Nilüfer Belediyesinin açtığı davalar nedeniyle sekteye uğramıştır. Bu süreçte, 1896'da kilise olarak inşa edilen ve vakıf camiye dönüştürülen eser, Nilüfer Belediyesince kültür evi olarak kullanılmıştır. Çalışmalara Genel Müdürlüğümüzce başlanılmış olup, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Kararı doğrultusunda vakfediliş amacına uygun olarak yeniden ihya edilecektir."


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