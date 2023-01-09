Özlem Zengin'den HDP'ye başörtüsü tepkisi! 'Siyasi malzeme yaptılar'

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T24'e konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti'nin başörtüsü kapsamındaki Anayasa teklifine ilişkin AK Parti'nin randevu talebini reddeden HDP'ye tepki gösterdi.

AK Parti TBMM grubu, başörtüsü kapsamındaki anayasa değişikliği teklifini muhalefet partileri ile görüşmek üzere ikinci tur ziyaretleri için HDP, CHP ve İyi Parti gruplarından randevu talebinde bulundu.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, partilerine yönelik kapatma davasının sürmesi ve Hazine yardımının bloke edilmesi gerekçesiyle AK Parti'nin randevu talebini reddetti.

HDP’nin tutumunu eleştiren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, şu ifadeleri kullandı:

İlk ziyaret neticesinde de başörtüsüne dair bir anayasa değişikliği teklifimiz olacağı belirtilerek çerçevesi de onlarla paylaşıldı. Ve genel olarak hava çok olumlu geçti. Tabii metni görmek istediklerini, ilkesel olarak sıcak baktıklarını ve metni görerek üzerinde tekrar değerlendirme yapmak istediklerini söylediler.

Daha sonra da kadın milletvekillerimizin daha ağırlıkta olduğu bir ekiple beraber 337 milletvekilinin imzasıyla bir anayasa değişiklik teklifi sunduk. Ve nihayetinde diğer siyasi partileri bir kez daha ziyaret edeceğimizi söylemiştim. Buna karşı da kendilerinin itirazı olmamıştı. Kamuoyuna herhangi bir açıklamaları da olmadı.

Bu hafta için tüm grup başkanvekillerini aradım, çarşamba günü için kendilerini ziyaret etmek istediğimizi söyledim, Sayın Mustafa Elitaş’la birlikte. Şu ana kadar sadece HDP’den dönüş oldu. Sayın Saruhan Oluç beni aradı ve Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararı gerekçe göstererek kabul edemeyeceklerini söyledi. Ben de kendisine bunun o konuyla hiçbir alakası olmadığını ifade ettim.

Anayasa değişikliği yapıyoruz ama bu manada yaptığımız çalışmayla bir alakası yok. Bu Türkiye için önemli bir adım. Ben bu konuyu HDP seçmeninin de önemsediği kanaatindeyim. Başörtüsü Türkiye'de siyasi parti ayrımı yapmaksızın bütün kadınların bir meselesidir. Hatta erkeklerin de bir meselesidir. Sadece bir kadın meselesi de değil. Önemli bir konudur. Bu konuyu müzakere etmeyi anlamlı buluyorum. Bu konuya dair müzakere edilmesi Türkiye için önemliydi. Ve onlar bunu bence bir tür siyasi malzemeye dönüştürmeyi tercih ettiler. Onların kararı böyle oldu.

Öte yandan AK Parti'nin randevu talebine ilişkin CHP ve İyi Parti ise ortak tutum belirlemek üzere yarın Meclis’te toplanma kararı aldı.