  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Özlem Zengin nihayet! Seçildikten sonra söylemini düzeltti..
Siyaset

Özlem Zengin nihayet! Seçildikten sonra söylemini düzeltti..

Yeniakit Publisher
2023-05-23 22:22:00 -
Özlem Zengin nihayet! Seçildikten sonra söylemini düzeltti..

AK Parti'nin İstanbul 3. bölge listesinden milletvekili seçilen Özlem Zengin, Yeniden Refah Partisi'ne ilişkin söylemini düzeltti.

Zengin, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını cevapladı.

6284 sayılı kanuna ilişkin değerlendirmede bulunan Zengin, "Böyle bir endişeye gerek yok. AK Parti kadın hakları konusunda bir ton iş yaptı. En önemlisi başörtüsüyle ilgili yasakların kalkmasıdır. Bu ülkede kadın hakları denince akla gelen parti AK Parti." dedi.

"Ben Meclis'te konuşmamı yaparken bir siyasi partiye dönük yapmadım." ifadeleriyle düzeltme yapan Zengin, "Yeniden Refah Partisi kadınların aleyhine konuşmuyor. Türkiye'de bu tartışmayı açan parti Saadet Partisi. Önce dönüp kendi yanlarındaki arkadaşlarına bakmaları lazım. Kendi içinizdeki arkadaşlarınıza sorunuz onlar ne söylüyor." şeklinde konuştu.

Bakan Yanık'tan sonra Özlem Zengin'den 6284 çıkışı! 'Kırmızı çizgimizdir'
Bakan Yanık'tan sonra Özlem Zengin'den 6284 çıkışı! 'Kırmızı çizgimizdir'

Siyaset

Bakan Yanık'tan sonra Özlem Zengin'den 6284 çıkışı! 'Kırmızı çizgimizdir'
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özlem Zengin bunu da yaptı!
Özlem Zengin bunu da yaptı!

Siyaset

Özlem Zengin bunu da yaptı!

Meral Akşener'den Özlem Zengin mesajı! 'Omuz omuzayız'" target="_blank">
Meral Akşener'den Özlem Zengin mesajı! 'Omuz omuzayız'
Meral Akşener'den Özlem Zengin mesajı! 'Omuz omuzayız'

Siyaset

Meral Akşener'den Özlem Zengin mesajı! 'Omuz omuzayız'

Özlem Zengin'e bir destek de Ekrem İmamoğlu'ndan!
Özlem Zengin'e bir destek de Ekrem İmamoğlu'ndan!

Siyaset

Özlem Zengin'e bir destek de Ekrem İmamoğlu'ndan!

Özlem Zengin ile Ebubekir Sofuoğlu arasında 6284 tartışması!
Özlem Zengin ile Ebubekir Sofuoğlu arasında 6284 tartışması!

Siyaset

Özlem Zengin ile Ebubekir Sofuoğlu arasında 6284 tartışması!

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'na Özlem Zengin ve Derya Yanık soruşturması!
Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'na Özlem Zengin ve Derya Yanık soruşturması!

Gündem

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'na Özlem Zengin ve Derya Yanık soruşturması!

Özlem Zengin CHP'yi İP'i bırakıp dakikalarca Yeniden Refah'ı eleştirdi!
Özlem Zengin CHP'yi İP'i bırakıp dakikalarca Yeniden Refah'ı eleştirdi!

Siyaset

Özlem Zengin CHP'yi İP'i bırakıp dakikalarca Yeniden Refah'ı eleştirdi!

Özlem Zengin TV 100'de konuştu! Tanımayan CHP'nin adayı sanar
Özlem Zengin TV 100'de konuştu! Tanımayan CHP'nin adayı sanar

Siyaset

Özlem Zengin TV 100'de konuştu! Tanımayan CHP'nin adayı sanar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23