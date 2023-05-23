Özlem Zengin nihayet! Seçildikten sonra söylemini düzeltti..

Zengin, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını cevapladı.

6284 sayılı kanuna ilişkin değerlendirmede bulunan Zengin, "Böyle bir endişeye gerek yok. AK Parti kadın hakları konusunda bir ton iş yaptı. En önemlisi başörtüsüyle ilgili yasakların kalkmasıdır. Bu ülkede kadın hakları denince akla gelen parti AK Parti." dedi.

"Ben Meclis'te konuşmamı yaparken bir siyasi partiye dönük yapmadım." ifadeleriyle düzeltme yapan Zengin, "Yeniden Refah Partisi kadınların aleyhine konuşmuyor. Türkiye'de bu tartışmayı açan parti Saadet Partisi. Önce dönüp kendi yanlarındaki arkadaşlarına bakmaları lazım. Kendi içinizdeki arkadaşlarınıza sorunuz onlar ne söylüyor." şeklinde konuştu.