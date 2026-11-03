Tayyar: Soruşturma giderek derinleşiyor! Başsavcılık, SPK ve BDDK’nın içinden geçti!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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AK Parti eski Gaziantep Milletvekili, Gazeteci Şamil Tayyar, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasında önemli bir hamle daha yaptı. SPK ve BDDK’nın içinden geçti, soruşturma giderek derinleşiyor” dedi.
Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bilgileri şu şekilde aktardı;
Haklarında gözaltı kararı verilen isimler:
-Enver Usca (SPK eski Başkan Vekili)
-Bülent Murat Haholu (SPK eski kurul üyesi)
-Kürşat Sait Babuçcu (SPK eski Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı)
-Ercan Urkan (SPK eski Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı)
-Mustafa Alper Taş (BDDK Uygulama 4.Daire Başkanı)
-Ümit Sincanlı (Tera Holding İdari İşler Direktörü)