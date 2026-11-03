Otomobil devi yaptı yapacağını: Tüm versiyonlarda fiyatlar aşağı çekildi!
Türkiye'nin en çok satan markalarından olan Toyota, tüm Corolla Sedan versiyon araçlarda fiyatları aşağı çekme kararı aldı. İşte tüm detaylar...
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Türkiye'nin en çok satan markalarından olan Toyota, tüm Corolla Sedan versiyon araçlarda fiyatları aşağı çekme kararı aldı. İşte tüm detaylar...
Türkiye'de sıfır araç satın almayı planlayan pek çok otomobil tutkunu; Fiat, Renault, Skoda, Hyundai ve Toyota dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerini gündemine alıyor. Fiyat-performans araştırması yapıyor ve bütçesine en uygun aracı belirlemeye çalışıyor. Toyota otomotiv markasının güncel kampanyalarına bakıldığında ise, tüm Corolla Sedan versiyon araçlarda indirim olduğu görüldü. Bu durum, sıfır otomobil satın almayı düşünen pek çok kişiyi tekrardan fiyat-performans araştırmasına yönlendirebiliyor.
TOYOTA'DAN İNDİRİMLİ COROLLA SEDAN Toyota otomotiv markasının güncel araç kampanyalarına bakıldığında, 1.5 Flame X-Pack Multidrive S versiyon Corolla Sedan araçta 791.000 TL indirim olduğu görüldü. Bu indirim, Corolla Sedan otomobildeki en yüksek indirim.
Bunun yanı sıra en düşük indirim 580.500 TL ile 1.5 Vision Plus Multidrive S versiyon Corolla Sedan araçta bulunuyor. Öte yandan diğer versiyonlarda da indirimler var. Corolla Sedan araçta indirim olması, güncel fiyat listesini de merak ettirebiliyor. Aşağıda 2026 model yılı, 3 Kasım 2026 tarihli Toyota Corolla Sedan araç fiyat listesi yer alıyor.
TOYOTA COROLLA SEDAN ARAÇ FİYAT LİSTESİ Versiyonu: 1.5 Vision Plus Multidrive S. Fiyatı: 2.545.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.965.000 TL. İndirim: 580.500 TL. Versiyonu: 1.5 Dream Multidrive S. Fiyatı: 2.753.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.150.000 TL. İndirim: 603.500 TL.
Versiyonu: 1.5 Dream X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 2.905.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.275.000 TL. İndirim: 630.000 TL. Versiyonu: 1.5 Flame X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 3.126.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.335.000 TL. İndirim: 791.000 TL. Versiyonu: 1.5 Passion X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 3.297.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.630.000 TL. İndirim: 667.500 TL.
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