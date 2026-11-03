Otomobil devi yaptı yapacağını: Tüm versiyonlarda fiyatlar aşağı çekildi!

Türkiye'de sıfır araç satın almayı planlayan pek çok otomobil tutkunu; Fiat, Renault, Skoda, Hyundai ve Toyota dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerini gündemine alıyor. Fiyat-performans araştırması yapıyor ve bütçesine en uygun aracı belirlemeye çalışıyor. Toyota otomotiv markasının güncel kampanyalarına bakıldığında ise, tüm Corolla Sedan versiyon araçlarda indirim olduğu görüldü. Bu durum, sıfır otomobil satın almayı düşünen pek çok kişiyi tekrardan fiyat-performans araştırmasına yönlendirebiliyor.