Taha Akyol'a göre hilafet yolsuzluğu önleyemezmiş! Çağrıcı ve Bardakoğlu da mı aynı düşünüyor?

Kara yazarı Taha Akyol bugünkü yazısında fon vurgununa ilişkin ele aldı. Akit TV’de konuşan Nurettin Yıldız Hoca’nın “Ortada bir zulüm, adaletsizlik, yolsuzluk varsa bundan Müslümanlar da her insan da rahatsız olur. Fakat büyük bir hayal kırıklığı yaşamıyorum. Bu düzende daha iyisinin olmayacağını kırk defa biliyordum… Hilafeti kaldırmış, sistemi kökten değiştirmiş, ecdadıyla savaşmış bir yapıdan ben niye umut besleyeyim ki?" sözlerine karşı çıkan Akyol, hilafetin yolsuzluğu önleyemeyeceğini iddia etti.

Hilafetin yolsuzluğu önleyemeyeceğini öne süren Taha Akyol, Mustafa Çağrıcı ve Ali Bardakoğlu’nu kendine referans gösterip “Ali Bardakoğlu hocamızın “fıkıh kuralları arasında ahlakın buharlaşması” kavramı hem fıkıh tarihinin hem günümüzdeki siyaset-din ilişkilerinin tahlilinde anahtar değerindedir. Kınamakla, cezalandırılmalarını istemekle kalmayıp, neden böyle oldu diye düşünmek, önleyici düzenlemeler konusunda kafa yormak gerekmiyor mu? Fakat “bizden” diyerek, “evdeki bulgur” hesabıyla veya itaat refleksiyle eleştirmemek, itiraz etmemek işte, yanlışların devamına ve büyümesine yol açtı.” dedi.

ÇAĞRICI VE BARDAKOĞLU DA AYNI MI DÜŞİÜNÜYOR?

Taha Akyol’un bu sözleri sonrası Mustafa Çağrıcı ve Ali Bardakoğlu’nun aynı fikirde olup olmadığı merak ediliyor. Kamuoyu Bardakoğlu ve Çağrıcı’dan hilafetin yolsuzluğu önleyip önleyemeyeceği konusunda ne düşündüklerini açıklamalarını bekliyor.