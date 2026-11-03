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Motosikletli iki kişiden kurşun yağmuru: Kamyonete silahlı saldırı düzenlendi

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Motosikletli iki kişiden kurşun yağmuru: Kamyonete silahlı saldırı düzenlendi

Zeytinburnu’nda motosikletle gelen iki şüpheli, park halindeki kamyonete silahla ateş açtı.

#1
Foto - Motosikletli iki kişiden kurşun yağmuru: Kamyonete silahlı saldırı düzenlendi

Çırpıcı Mahallesi'nde park halinde bulunan kamyonete, motosikletli 2 şüpheli silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

#2
Foto - Motosikletli iki kişiden kurşun yağmuru: Kamyonete silahlı saldırı düzenlendi

Sabah saatlerinde aracının yanına gelen Engin Yalçınkaya, kamyonetin kurşunlandığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

#3
Foto - Motosikletli iki kişiden kurşun yağmuru: Kamyonete silahlı saldırı düzenlendi

Kamyonet ve çevresinde inceleme yapan ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

#4
Foto - Motosikletli iki kişiden kurşun yağmuru: Kamyonete silahlı saldırı düzenlendi

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, motosikletle gelen şüphelilerden birinin elindeki silahla kamyonete art arda ateş ettiği görüldü.

#5
Foto - Motosikletli iki kişiden kurşun yağmuru: Kamyonete silahlı saldırı düzenlendi

Polis merkezine giderek şikayetçi olan Yalçınkaya, verdiği beyanda, bir gün önce aynı sokakta kavga ettiği motosiklet sürücüsünden şüphelendiğini söyledi.

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