Motosikletli iki kişiden kurşun yağmuru: Kamyonete silahlı saldırı düzenlendi
Zeytinburnu’nda motosikletle gelen iki şüpheli, park halindeki kamyonete silahla ateş açtı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Zeytinburnu’nda motosikletle gelen iki şüpheli, park halindeki kamyonete silahla ateş açtı.
Çırpıcı Mahallesi'nde park halinde bulunan kamyonete, motosikletli 2 şüpheli silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Sabah saatlerinde aracının yanına gelen Engin Yalçınkaya, kamyonetin kurşunlandığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.
Kamyonet ve çevresinde inceleme yapan ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, motosikletle gelen şüphelilerden birinin elindeki silahla kamyonete art arda ateş ettiği görüldü.
Polis merkezine giderek şikayetçi olan Yalçınkaya, verdiği beyanda, bir gün önce aynı sokakta kavga ettiği motosiklet sürücüsünden şüphelendiğini söyledi.
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