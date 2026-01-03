Özlem Vural Gürzel kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Özlem Vural Gürzel kimdir?

Özlem Vural Gürzel, 1984 yılında İstanbul’da doğdu. Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nden mezun olan Gürzel, kimyager unvanı aldı. Üniversite eğitiminin ardından bir süre Londra’da yabancı dil eğitimi gördü. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra özel sektörde ithalat ve ihracat uzmanı olarak görev yaptı.

Siyasi hayatı ve görevleri

Özlem Vural Gürzel, siyasete Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesinde adım attı. Beylikdüzü İlçe Ana Kademe Yönetim Kurulu Üyeliği ile başladığı siyasi yolculuğunu üç dönem boyunca İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde sürdürdü.

Yerel yönetimlerde de aktif rol üstlenen Gürzel, Beylikdüzü Belediyesi Kent Meclisi kadın meclisi üyeliği yaptı. Ayrıca Evimiz Beylikdüzü ve Elele Yaşam derneklerinin kurucu üyeleri arasında yer aldı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) üyesi olan Gürzel, kadın ve toplum odaklı çalışmalarda sürdürdü.

Beykoz Belediye Başkan Vekilliği ve CHP’den istifa kararı

Özlem Vural Gürzel, Beykoz Belediye Başkan Vekili olarak görev yapıyordu. Ancak 9 Eylül 2025 tarihinde yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğini duyurdu. Gürzel, istifasına ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu konuda vicdanım son derece rahattır. Beykoz halkına ve yetkili makamlara verilemeyecek hiçbir hesabım yoktur.”

Kaç yaşında, nereli ve özel hayatı

1984 doğumlu olan Özlem Vural Gürzel, 41 yaşındadır ve İstanbulludur. Evli olan Gürzel, iki çocuk annesidir.