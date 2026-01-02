  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

100 milyar liralık yatırımla 26 bin kişiye istihdam sağlanacak THY'den dünyanın en büyüğü

MHP’li Feti Yıldız’dan açıklama: SDG'ye verilen süre doldu şimdi ne olacak?

İBB geleneği bozmadı yeni yıla metrobüs yangını ile girdi

Trump'tan İran açıklaması: Silahlarımız tamam, ateş etmeye hazırız

Dünya bu insan selini konuşuyor! Galata'daki tarihi yürüyüş kıtaları aştı! Dev medya kuruluşları yüz binlerin haykırışını böyle servis etti

3 polisimiz şehit olmuştu! Yalova’daki DEAŞ operasyonunda flaş gelişme

Milyonluk milli servet çürümeye terk edildi! İBB'nin vizyonsuzluğu bisikletleri hurda yığınına çevirdi: İstanbullunun parası böyle çöpe gitti

Netanyahu öve öve bitiremedi! Teknoloji Devi Nvidia'dan İsrail'e "Tarihi" Yatırım!

Ticaret Bakanlığı, yerli üretimi korumak için yeni kararlar aldı İthalata çeki düzen

CHP’li belediyeler milletin parasını alkole akıttı
Gündem Cüneyt Özdemir, Bilal Erdoğan’ı eleştirenlere verdi veriştirdi
Gündem

Cüneyt Özdemir, Bilal Erdoğan’ı eleştirenlere verdi veriştirdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gazeteci Cüneyt Özdemir, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenen Gazze yürüyüşüne çamur atmaya çalışan muhaliflere sert çıktı.

Galata Köprüsü'nde sabah namazı sonrası düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşü, dondurucu soğuğa rağmen 520 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.

İstanbul'da termometrelerin eksi 9 dereceyi gösterdiği yılın en soğuk gününde, sabah namazının ardından binlerce vatandaş Galata Köprüsü'ne akın etti.

Ancak bu tarihi yürüyüş, kamuoyunda bazı kesimlerin eleştirilerine hedef oldu. Gazeteci Cüneyt Özdemir sosyal medyadaki yayınında "Avustralya veya Danimarka gibi ülkelerde insanlar Filistin için yürüdüğünde bu durumun takdirle karşılandığı ve alkışlandığı" ama aynı hassasiyetin Türkiye'de gösterilmemesinin ve katılımcıların niyetlerinin sorgulanmasının büyük bir çelişki olduğunu belirtti.

Özdemir şunları söyledi:

Yılın en soğuk gününde -9 derecede sabah namazından sonra Galata Köprüsü'nde binlerce insan Filistin'deki durumu protesto etti.

Bu neden rahatsız eder insanları?

İşte "bunu yapanlar Bilal Erdoğan". Eee? Bence güzel bir şey yani.

Avustralya'da Danimarka'da insanlar yürüyünce bravo diyorsun, burada yürüyünce "Bunlar Bilal Erdoğan'a yalakalık için gittiler"

-9 derecede bu kadar adam varsa orada valla bravo helal olsun yani.

Gazze'den 2026 mesajı: Acıların pekiştiği değil, son bulduğu bir yıl olsun!
Gazze'den 2026 mesajı: Acıların pekiştiği değil, son bulduğu bir yıl olsun!

Dünya

Gazze'den 2026 mesajı: Acıların pekiştiği değil, son bulduğu bir yıl olsun!

Bu kadarını ancak İsrail televizyonları yapar! Sözcü ve Halk TV Gazze yürüyüşüne kör
Bu kadarını ancak İsrail televizyonları yapar! Sözcü ve Halk TV Gazze yürüyüşüne kör

Gündem

Bu kadarını ancak İsrail televizyonları yapar! Sözcü ve Halk TV Gazze yürüyüşüne kör

Gazze'de kan durmuyor! İsrail, Batı Şeria'da bu yıkım için hazırlık yapıyor! Bu resim her şeyi anlatıyor
Gazze'de kan durmuyor! İsrail, Batı Şeria'da bu yıkım için hazırlık yapıyor! Bu resim her şeyi anlatıyor

Dünya

Gazze'de kan durmuyor! İsrail, Batı Şeria'da bu yıkım için hazırlık yapıyor! Bu resim her şeyi anlatıyor

İsrail ve ABD anlaştı! Gazze'de ikinci aşama
İsrail ve ABD anlaştı! Gazze'de ikinci aşama

Dünya

İsrail ve ABD anlaştı! Gazze'de ikinci aşama

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23