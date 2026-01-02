Cüneyt Özdemir, Bilal Erdoğan’ı eleştirenlere verdi veriştirdi

Galata Köprüsü'nde sabah namazı sonrası düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşü, dondurucu soğuğa rağmen 520 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.

İstanbul'da termometrelerin eksi 9 dereceyi gösterdiği yılın en soğuk gününde, sabah namazının ardından binlerce vatandaş Galata Köprüsü'ne akın etti.

Ancak bu tarihi yürüyüş, kamuoyunda bazı kesimlerin eleştirilerine hedef oldu. Gazeteci Cüneyt Özdemir sosyal medyadaki yayınında "Avustralya veya Danimarka gibi ülkelerde insanlar Filistin için yürüdüğünde bu durumun takdirle karşılandığı ve alkışlandığı" ama aynı hassasiyetin Türkiye'de gösterilmemesinin ve katılımcıların niyetlerinin sorgulanmasının büyük bir çelişki olduğunu belirtti.

Özdemir şunları söyledi:

Yılın en soğuk gününde -9 derecede sabah namazından sonra Galata Köprüsü'nde binlerce insan Filistin'deki durumu protesto etti.

Bu neden rahatsız eder insanları?

İşte "bunu yapanlar Bilal Erdoğan". Eee? Bence güzel bir şey yani.

Avustralya'da Danimarka'da insanlar yürüyünce bravo diyorsun, burada yürüyünce "Bunlar Bilal Erdoğan'a yalakalık için gittiler"

-9 derecede bu kadar adam varsa orada valla bravo helal olsun yani.