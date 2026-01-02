  • İSTANBUL
Yerine o ismi getirmiş! Esad kalıntılarının gizli elebaşı belli oldu

Yapay zeka gerçekten çok gelişmiş! Grok’a ‘hırsızı sil’ yazınca bakın ne oluyor

Almanya'daki banka soygununda faşizm skandalı! Bankayı değil Türkleri soymuşlar

‘Derdi sistem değil makam’ Oktay Saral’dan Fırıldak İmamoğlu’na sert tepki!

Alevi nefreti Ekrem’in adamlarına da sirayet etti: 'Korsan Cemevi' CHP’yi karıştırdı

Eminönü'nde bir anda ortalık karıştı! Korku dolu anlar kamerada

100 milyar liralık yatırımla 26 bin kişiye istihdam sağlanacak THY'den dünyanın en büyüğü

MHP’li Feti Yıldız’dan açıklama: SDG'ye verilen süre doldu şimdi ne olacak?

İBB geleneği bozmadı yeni yıla metrobüs yangını ile girdi

Trump'tan İran açıklaması: Silahlarımız tamam, ateş etmeye hazırız
Gündem 2 aylık bebeğin açlıktan ölümü herkesi üzmüştü! Bakan Tunç: 4’ü de tutuklandı
Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Fatih ilçesinde 2 aylık bir bebeğin açlıktan hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan anne, baba, anneanne ile dedenin "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan tutuklandığını duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'un Fatih ilçesinde 2 aylık bir bebeğin hayatını kaybetmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin, "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan tutuklandığını açıkladı.

Paylaşımda ayrıca, Antalya'da 1 yaşındaki bir bebeğe fiziki şiddet uygulanmasına ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığı, bu kapsamında şüpheli şahsın "altsoya karşı eziyet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi.
Bakan Tunç, masumiyetin timsali olan çocuklara yönelik her türlü şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, adli süreçlerin kararlılıkla ve titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.

Yatırımlar Anadolu'yu sardı! Türk Savunma Sanayii devi dalga dalga yaylıyor
Ekonomi

Yatırımlar Anadolu'yu sardı! Türk Savunma Sanayii devi dalga dalga yaylıyor

Türkiye'nin gurur projelerine imza atan ASELSAN teknoloji yatırımlarıyla Anadolu'yu sarıyor. Daha önce Sivas, Konya ve Adıyaman'da iştirakle..
Buca’da CHP rezaleti: İşçi maaş beklerken başkan Aşk Peşinde! CHP’li başkanın şakşakçısından akıl almaz savunma
Gündem

Buca’da CHP rezaleti: İşçi maaş beklerken başkan Aşk Peşinde! CHP’li başkanın şakşakçısından akıl almaz savunma

CHP’li belediyelerde rüşvet, torpil ve liyakatsizlik skandallarına bir yenisi daha eklendi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, işçiler ayla..
Gazze'de kan durmuyor! İsrail, Batı Şeria'da bu yıkım için hazırlık yapıyor! Bu resim her şeyi anlatıyor
Dünya

Gazze'de kan durmuyor! İsrail, Batı Şeria'da bu yıkım için hazırlık yapıyor! Bu resim her şeyi anlatıyor

Gazze'de kan akıtan, binlerce ölünün kanında parmağı olan İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yıkım işlemleri için hazırlık yaptığı ortaya..
