Mabetlerimize alçak saldırı: İşgalci çetelerden Selam Camisi’ne necis botlarla baskın!

İşgalci İsrail'in "yerleşimci" adı altındaki silahlı terör şebekeleri, İslam’ın izzetine ve kutsallarına yönelik provokasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Batı Şeria'nın Selfit kenti yakınlarındaki Deyr Ballut beldesinde sabah saatlerinde gerçekleşen olayda, gözü dönmüş işgalci grup, Selam Camisi’nin kapılarını kırarak içeri daldı.

Mihrapta küstah pozlar! Müslümanların secdesi olan mihraba ayakkabılarıyla çıkan barbar sürüsü, caminin kutsallığını hiçe sayarak toplu fotoğraf çektirdi. Filistin Vakıflar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu eylemin sadece bir mekân ihlali değil, İslam dünyasına yönelik kasıtlı bir hakaret ve inanç özgürlüğüne indirilmiş bir darbe olduğu vurgulandı.

Zulüm bilançosu ağırlaşıyor Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de soykırım yapan, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te ise terör estiren siyonistlerin bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor. Bölgede bugüne kadar;

1105 Filistinli kardeşimiz şehadet şerbetini içti,

11 binden fazla kişi yaralandı,

21 binin üzerinde mazlum ise zindanlara atıldı.