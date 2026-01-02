  • İSTANBUL
Yerine o ismi getirmiş! Esad kalıntılarının gizli elebaşı belli oldu

Yapay zeka gerçekten çok gelişmiş! Grok’a ‘hırsızı sil’ yazınca bakın ne oluyor

Almanya'daki banka soygununda faşizm skandalı! Bankayı değil Türkleri soymuşlar

‘Derdi sistem değil makam’ Oktay Saral’dan Fırıldak İmamoğlu’na sert tepki!

Alevi nefreti Ekrem’in adamlarına da sirayet etti: 'Korsan Cemevi' CHP’yi karıştırdı

Eminönü'nde bir anda ortalık karıştı! Korku dolu anlar kamerada

100 milyar liralık yatırımla 26 bin kişiye istihdam sağlanacak THY'den dünyanın en büyüğü

MHP’li Feti Yıldız’dan açıklama: SDG'ye verilen süre doldu şimdi ne olacak?

İBB geleneği bozmadı yeni yıla metrobüs yangını ile girdi

Trump'tan İran açıklaması: Silahlarımız tamam, ateş etmeye hazırız
Mabetlerimize alçak saldırı: İşgalci çetelerden Selam Camisi'ne necis botlarla baskın!
Gündem

Mabetlerimize alçak saldırı: İşgalci çetelerden Selam Camisi’ne necis botlarla baskın!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Mabetlerimize alçak saldırı: İşgalci çetelerden Selam Camisi’ne necis botlarla baskın!

Siyonist işgalcilerin Filistin topraklarındaki şenaatleri hız kesmeden devam ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da Müslümanların kutsal değerlerini hedef alan gözü dönmüş teröristler, Selfit kentindeki Selam Camisi’ne necis ayakkabılarıyla girerek mihrapta fotoğraf çekilme cüretinde bulundu. İslam dünyasının sessizliğinden güç alan bu alçak saldırı, mabetlerimize yönelik sistemli saldırıların son halkası olurken, Filistin Vakıflar Bakanlığı uluslararası toplumu bu zulme karşı harekete geçmeye çağırdı.

İşgalci İsrail'in "yerleşimci" adı altındaki silahlı terör şebekeleri, İslam’ın izzetine ve kutsallarına yönelik provokasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Batı Şeria'nın Selfit kenti yakınlarındaki Deyr Ballut beldesinde sabah saatlerinde gerçekleşen olayda, gözü dönmüş işgalci grup, Selam Camisi’nin kapılarını kırarak içeri daldı.

 

Mihrapta küstah pozlar! Müslümanların secdesi olan mihraba ayakkabılarıyla çıkan barbar sürüsü, caminin kutsallığını hiçe sayarak toplu fotoğraf çektirdi. Filistin Vakıflar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu eylemin sadece bir mekân ihlali değil, İslam dünyasına yönelik kasıtlı bir hakaret ve inanç özgürlüğüne indirilmiş bir darbe olduğu vurgulandı.

 

Zulüm bilançosu ağırlaşıyor Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de soykırım yapan, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te ise terör estiren siyonistlerin bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor. Bölgede bugüne kadar;

1105 Filistinli kardeşimiz şehadet şerbetini içti,

11 binden fazla kişi yaralandı,

21 binin üzerinde mazlum ise zindanlara atıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Emrini bekliyoruz reis

İTRAİLİN belasını vermek için emir bekleyen türkiyede milyonlar var.

Mescidi aksa kutsalımızdır

Kesinlikle katılıyorum şer yuvasını yok etmek için hazırız şeytanyahu nun yok olması elzemdir.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
CHP’li başkanın şakşakçısı Özgür Coşkun yazısında; 'Tatile gitmesi kime ne, işçilerin maaşı yatmamış sorumlusu Görkem mi, bakarsınız Sevcan..
