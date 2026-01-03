  • İSTANBUL
Yerel

Doğu donuyor, Kars buz kesti! Termometreler -28'i gördü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Doğu donuyor, Kars buz kesti! Termometreler -28'i gördü

Doğu Anadolu Bölgesi’nde dondurucu kış şartları etkisini her geçen gün artırırken, serhat şehri Kars adeta buzdan bir kaleye dönüştü.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde dondurucu kış etkisini artırarak sürdürüyor. Serhat şehri Kars, yılın en soğuk gecelerinden birini yaşadı. Şehir merkezinde termometreler sıfırın altında 28 dereceyi gösterirken, dondurucu soğuk hayatı adeta durma noktasına getirdi.

Kentte etkili olan şiddetli ayaz nedeniyle araçlarının üzerine vatandaşlar halı battaniye örterek soğuktan korurken, çok sayıda aracın da camları buz tuttu. Soğuk havada araçlarının camlarının buzunu temizleyen vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Kars’ın çok soğuk olduğunu ifade eden Sedat Topçu, "Kars’a ticari amaçla ile gelmiştim. Kars’ın bu kadar soğuk olduğunu bilmiyordum. Aracımın camları buz tuttu. Onun temizliğini yapıyorum. Kars işte adıyla güzel, soğuk havalarla meşhur olan bir ilimiz, bu şekilde devam ediyoruz, soğuk memleket" dedi.

Öte yandan Kars’ta hava sıcaklığı gece sıfırın altında 32 derece ölçülürken, sabah erken saatlerde hava sıcaklığı termometrelerde sıfırın altında 28 dereceyi gösterdi. Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan uyarıda soğuk havanın etkisini sürdüreceğine dikkat çekildi.

