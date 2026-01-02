Çin donanması 052D güdümlü savunma sistemini aktif etti!

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması, Tip 052D sınıfı güdümlü füze muhribi Loudi’yi resmen hizmete aldı. Çin Merkezi Televizyonu tarafından yayımlanan haberde, borda numarası 176 olan muhribin düzenlenen törenle aktif göreve başladığı bildirildi. Yayınlanan görüntülerde geminin operasyonel statüye geçtiği doğrulandı.

Tip 052D sınıfı donanmanın omurgasını oluşturuyor

Loudi, NATO tarafından Luyang III olarak adlandırılan Tip 052D sınıfına ait bulunuyor. Sınıfın ilk gemisi Kunming’in Mart 2014’te hizmete girmesinden bu yana, muhripler köklü tasarım değişiklikleri yerine kademeli iyileştirmelerle seri üretildi. Bu yaklaşım, Çin tersanelerinin yüksek üretim temposunu korurken sensörler, silah sistemleri ve muharebe altyapısında sürekli geliştirmeler yapmasına olanak sağladı.

Yaklaşık 7 bin 500 ton tam yüklü deplasmana sahip Tip 052D muhripleri, açık deniz görevleri için tasarlandı. Tahrik sistemi sayesinde 30 knotun üzerinde azami sürate ulaşabildiği belirtiliyor.

64 hücreli dikey lançer sistemi

Tip 052D’nin temel vurucu gücünü, geminin ön ve arka bölümlerine yerleştirilmiş 64 hücreli evrensel dikey lançer sistemi oluşturuyor. Bu sistemin; filo hava savunması için HHQ 9B uzun menzilli hava savunma füzeleri, deniz kontrolü görevleri için YJ 18 gemisavar seyir füzeleri ve kara hedeflerine yönelik CJ 10 seyir füzelerini kullanabildiği değerlendiriliyor.

Bu esnek mühimmat yapısı, Loudi’nin hem uzun menzilli taarruz görevleri icra etmesine hem de uçak gemileri ve amfibi taarruz gemileri gibi yüksek değerli unsurları korumasına imkan tanıyor.

Geliştirilmiş radar ve komuta sistemleri

CCTV tarafından yayımlanan görüntülerde Loudi’nin, önceki Tip 052D varyantlarından farklı olarak yeniden tasarlanmış bir direk ve radar donanımına sahip olduğu görüldü. Çinli askeri analist Fu Qianshao, devlet bağlantılı medyaya yaptığı değerlendirmede bu yapının çift yüzlü döner aktif elektronik taramalı dizi radar olabileceğini ifade etti. Bu radarın daha geniş kapsama alanı, daha hızlı hedef takibi ve elektronik karıştırmaya karşı artırılmış dayanım sunduğu belirtiliyor.

Gemide ayrıca, sensör füzyonunu ve komuta etkinliğini artıran yeni bir muharebe sistem mimarisinin entegre edildiği aktarıldı. CCTV’ye konuşan mürettebat üyesi Zhang Shengwei, Loudi’nin hava savunması, deniz taarruzu ve görev kuvveti komutası için optimize edildiğini söyledi.

Çok görevli muhrip yapısı

Tip 052D sınıfı, füze silahlarının yanı sıra 130 mm ana top, son hat hava savunması için yakın hava savunma sistemleri ve gemi konuşlu helikopterler için hangar ve uçuş güvertesi taşıyor. Bu unsurlar, geminin denizaltı savunma ve keşif kabiliyetlerini genişletiyor. Elektronik harp sistemleri ve sonar donanımlarıyla birlikte Loudi, bağımsız görev icra edebilen veya daha büyük görev gruplarına entegre olabilen çok görevli bir platform olarak tanımlanıyor.

Üretim kapasitesi ve stratejik anlamı

Mevcut değerlendirmelere göre 30’dan fazla Tip 052D muhribi inşa edilmiş ya da aktif hizmette bulunuyor. Çin tersanelerinin yılda iki ila üç adet bu sınıftan büyük suüstü muharip gemi teslim edebildiği belirtiliyor.

Loudi gibi yeni gemilerin geliştirilmiş sensör ve muharebe sistemleriyle düzenli aralıklarla filoya katılması, Çin donanmasının uzun süreli ve uzak deniz görevlerine yönelik kapasitesini güçlendirmeyi sürdürüyor.