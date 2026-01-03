  • İSTANBUL
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Şarkıcı Fatih Ürek öldü mü? Hastaneden flaş açıklama
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Şarkıcı Fatih Ürek öldü mü? Hastaneden flaş açıklama

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hakkında sosyal medyada yayılan ölüm iddiaları paniğe neden oldu. Menajeri, bu söylentileri yalanladı.

#1
Foto - Şarkıcı Fatih Ürek öldü mü? Hastaneden flaş açıklama

İstanbul'daki evinde 15 Ekim'de rahatsızlanması sonrası kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi devam ediyor.

#2
Foto - Şarkıcı Fatih Ürek öldü mü? Hastaneden flaş açıklama

20 dakika boyunca kalbi duran şarkıcının sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor.

#3
Foto - Şarkıcı Fatih Ürek öldü mü? Hastaneden flaş açıklama

Ürek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden geçtiğimiz günlerde yapılan yazılı açıklamada "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir. Süreçle ilgili herhangi bir gelişme olması halinde kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır. Tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

#4
Foto - Şarkıcı Fatih Ürek öldü mü? Hastaneden flaş açıklama

59 yaşındaki Fatih Ürek ile ilgili bir iddia kulaktan kulağa hızlıca yayıldı. Yeni yılın ilk saatlerinde bazı sosyal medya platformlarında 'Fatih Ürek öldü' haberi yapıldı. 'Fatih Ürek öldü' iddiasının yayılmasının ardından sanatçının menajeri Mert Siliv'den jet hızında bir açıklama geldi.

#5
Foto - Şarkıcı Fatih Ürek öldü mü? Hastaneden flaş açıklama

Menajer Siliv, 'Fatih Ürek öldü' iddialarını kesin bir dille yalanlarken, sanatçının sağlık durumunun stabil olduğunu söyledi.

#6
Foto - Şarkıcı Fatih Ürek öldü mü? Hastaneden flaş açıklama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
