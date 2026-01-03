  • İSTANBUL
İstanbul'da traş da zamlandı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbul'da traş da zamlandı

İstanbul Berberler Odası tarafından belirlenen yeni berber fiyat tarifesi yürürlüğe girdi.

Foto - İstanbul'da traş da zamlandı

Zamlı berber fiyatları yılbaşından itibaren geçerli olmaya başladı.

Foto - İstanbul'da traş da zamlandı

Berberlerdeki zamlı tarifeye göre; geçen yılın başında 300 TL olarak belirlenen saç tıraşı yüzde 66,6 zamla 500 TL oldu.

Foto - İstanbul'da traş da zamlandı

İstanbul Berberler Odası tarafından belirlenen tarifeye göre sakal tıraşı 300 TL oldu. Saç-sakal tıraşının fiyatı ise 800 TL.

Foto - İstanbul'da traş da zamlandı

Çocuk müşterilerden alınan ücret 350 TL olurken, yıkama-fön ücreti 200 TL oldu

Foto - İstanbul'da traş da zamlandı

Bakım, ağda 200 TL, maske 200 TL, ense tıraşı ise 100 TL'ye yükseldi.

