İtalyan siyasetçiden canlı yayında tokat gibi sözler: İsrail binlerce çocuğu rehin tutuyor!

İtalya’da bir televizyon kanalına konuk olan siyasetçi Alessandro Di Battista, Netanyahu yönetiminin bölgeyi kan gölüne çeviren politikalarını ve Filistinli mazlumlara yönelik hukuksuz uygulamalarını canlı yayında bir bir deşifre etti. Di Battista, konuşmasında Trump’ın "Yüzyılın Planı" olarak adlandırılan belgesine atıfta bulunarak, her şeyin planlı bir işgalin parçası olduğunu vurguladı.

"Dünya barışını tehlikeye atıyorlar"

Netanyahu’nun ilhak politikalarının sadece Ortadoğu’yu değil, dünya barışını da tehdit ettiğini belirten İtalyan siyasetçi, İsrail'in on yıllardır süren yıkım stratejisine dikkat çekti. Battista, "Onlar 7 Ekim'den beri değil, onlarca yıldır yıkımı düşünüyorlar. Üstelik bu söylediklerimiz birer komplo teorisi değil; Trump’ın planında tarihi bir belge olarak yer alıyor" ifadelerini kullandı.

"Sekiz yaşındaki çocuklar hapiste!"

Programdaki diğer katılımcıların "tutuklu" nitelemesine sert çıkan Battista, herhangi bir yargılama olmaksızın zindanlara atılan Filistinli çocukların durumuna isyan etti. İtalyan siyasetçi, "Ortada bir yargılama bile yok! Sekiz yaşında çocuklar hapisteler. İsrail’in elinde kadın ve çocuklardan oluşan binlerce rehin var ama Batı medyası sadece İsrailli rehineleri konuşuyor. Bu bir ikiyüzlülüktür" dedi.

"Kendi inanmadığın şeyleri söylüyorsun"

Tartışma sırasında karşısındaki konuşmacının ifadelerini "talimatla söylenmiş sözler" olarak nitelendiren Battista, medyanın ve siyasetçilerin İsrail baskısı altında gerçekleri çarpıttığını savundu. "Sen bile kendi söylediğine inanmıyorsun ama bunları söylemek zorundasın" diyerek, Batı'daki "siyonist sansür" mekanizmasına işaret etti.