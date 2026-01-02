  • İSTANBUL
Siyaset 664 bin 568 kişi daha AK Parti'li oldu: Milletin Partisi Türkiye'nin en büyük ailesi
Siyaset

664 bin 568 kişi daha AK Parti'li oldu: Milletin Partisi Türkiye’nin en büyük ailesi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
664 bin 568 kişi daha AK Parti'li oldu: Milletin Partisi Türkiye’nin en büyük ailesi

‘Milletin partisi’ AK Parti'nin üye sayısının 664 bin 568 kişi daha artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını gösteren Yargıtay verilerini değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Bu güçlü tablo, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz siyaset anlayışına milletimizin duyduğu güvenin çok açık bir göstergesidir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, NSosyal hesabından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının siyasi partilerin üye sayısıyla ilgili açıklamasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Yargıtayın açıkladığı resmi verilere göre, AK Parti'nin üye sayısının 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını belirten Büyükgümüş, şunları kaydetti: "Bu güçlü tablo, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz siyaset anlayışına milletimizin duyduğu güvenin açık bir göstergesidir. AK Parti, bu liderlik etrafında kenetlenmiş, Türkiye Yüzyılı hedeflerine inançla yürüyen büyük bir ailedir. Bu büyük aileyi her geçen gün daha da büyüten tüm teşkilat mensuplarımıza ve AK Parti ailemize katılan her bir yol arkadaşımıza gönülden teşekkür ediyorum."

1
