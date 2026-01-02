  • İSTANBUL
Gündem

Gereği yapıldı! Trafik magandalarına sıfır tolerans

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya
Gereği yapıldı! Trafik magandalarına sıfır tolerans

Antalya’nın Alanya ilçesinde görevli polis memurlarının üzerine motosiklet sürerek tehlikeli hareketler yapan şahıslar adaletten kaçamadı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tutuklama kararıyla sonuçlanan olaya ilişkin yaptığı açıklamada, trafik magandalarına karşı sıfır tolerans mesajı vererek yeni trafik kanunu teklifinin önemine dikkat çekti.

Antalya’nın huzur kenti Alanya, geçtiğimiz günlerde akılalmaz bir magandalığa sahne oldu. Yol uygulaması yapan emniyet güçlerini hedef alarak motosikletlerini memurların üzerine süren ve akrobatik hareketlerle trafiği tehlikeye atan 4 kişi, jandarmanın titiz takibiyle kıskıvrak yakalandı.

 

İki sürücü demir parmaklıklar ardında

M.A, D.U, Y.A. ve A.A.S. isimli şahısların yakalanmasının ardından adli süreç hızla işletildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.A. ve D.U, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakan Yerlikaya, operasyon anına ve olay anına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak kamuoyunu bilgilendirdi.

 

"Trafikte şov değil, kültür istiyoruz"

Yeni trafik kanunu teklifinin temel amacının can kayıplarını önlemek ve sürücü davranışlarını iyileştirmek olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, şu kararlı ifadeleri kullandı:

 

"Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini sağlayan en temel yapı taşıdır. Trafik kurallarını yok sayan, şov yaparcasına hareket edenleri gördüğünüzde lütfen 112’ye bildirin. Biz gereğini yaparız."

İçişleri Bakanlığı, bu tür olayların önüne geçmek adına denetimlerin ve yasal yaptırımların Türkiye genelinde artarak devam edeceğini vurguladı.

