CHP’li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP’nin gözdesi oldu

CHP’li belediyelerin yönetimindeki Kadıköy, Sarıyer, Beşiktaş ve Ataşehir gibi ilçelerde boy gösteren Bedri Usta ve kardeşlerinin, "imtiyazlı" işletmecilik anlayışı kamuoyunda büyük tepki topluyor. Küçük esnafın tepesine en ufak bir tadilatta çöken belediye ekiplerinin; pergole üzerine kaçaklarla dolu, ruhsatı tartışmalı ve imar usulsüzlükleriyle örülü bu restoranlara neden müdahale etmediği soruluyor.

Kaçak yapılar ve yangın tehlikesi!

Özellikle Kadıköy’deki işletmede ayyuka çıkan usulsüzlükler zinciri korkutucu boyutlara ulaştı. Onaylı mimari projeye aykırı olarak çatı katının açık alan haline getirildiği, ruhsatsız asansörler ve kapalı hale getirilmesi yasak olan pergolelerle bahçelerin işgal edildiği iddia ediliyor. Üç tarafı açık olması gereken alanların devasa kolonlarla kapatılmasına rağmen Kadıköy Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün sessizliği "bu neyin diyeti?" sorusunu akıllara getiriyor. Ayrıca yasak olmasına rağmen kullanılan bütangazlı ısıtıcıların, geçmişte yaşanan yanarak can verme facialarına rağmen hala kullanılması vatandaşın canının hiçe sayıldığını kanıtlıyor.

Vergi yok, fahiş fiyat çok!

Sosyal medyada vatandaşların "kazık" fiyatlar nedeniyle isyan ettiği işletmenin, vergi ödemelerinde komik rakamlar paylaştığı belirtiliyor. Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenerek cezai işlem uygulanan bu mekanların sahibi Bedri Usta’nın, vatandaşın şikayetleriyle "müşterim artıyor" diyerek dalga geçmesi ise pişkinliğin bu kadarına "pes" dedirtti.

Belediye başkanlarının uğrak noktası

İşletmenin tüm şubelerinin CHP’li belediyeler sınırları içerisinde olması ve bu dükkanların adeta belediye başkanlarının "karargahı" gibi kullanılması, kirli ilişkiler ağını gözler önüne seriyor. Fatih Terim’e saldırdığı için heykeli dikilen zihniyetin beslediği bu yapıya karşı yetkililerin ne zaman harekete geçeceği merakla bekleniyor.

Vatandaş soruyor