  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cemil Kılıç'tan 2. Abdulhamid Han'a hakaret!

Malezya'da uçakta panik! Acil iniş yapıldı

Birçok ülke art arda COVID-19 kısıtlamalarını kaldırıyor! İşte o ülkeler

HDP'li Gergerlioğlu'nun yalanı elinde patladı! Bakanlık açıkladı: Bakın işin aslı ne çıktı!

Financial Times Türkiye ekonomisi karşısında şok oldu: Dolar 2 lirayı geçerken çöker diyorduk! Şimdi...

Murat Karayılan'ın yanından Ayşenur Arslan'ın yanına yolculuk! Kandil'in tetikçisinden küstah paylaşım

İyi Partili Erdem'in dönüş hızı hesaplanamadı! Kılıçdaroğlu için söylediklerini yuttu

Koç ailesini şoke eden skandal! 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan aranıyor!

Erdoğan hayranı İngiliz'e AK Parti'den sürpriz hediye

Altın ve gümüş ile ilgili iddialarını açıkladı! İslam Memiş kritik hamleyi işaret etti
Medya Özlem Türeci ve Uğur Şahin, şimdi kesin "hain" ilan edilir
Medya

Özlem Türeci ve Uğur Şahin, şimdi kesin "hain" ilan edilir

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinde kalem oynatan Mehmet Faraç, bugünkü yazısında Atatürkçüleri hayal kırıklığına uğratacak şok bir bilgiyi paylaştı. Faraç, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından dağıtılan 'Yılın Atatürkçüsü Ödülü'nün, koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarafından reddedildiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 21:16:00 -
Özlem Türeci ve Uğur Şahin, şimdi kesin "hain" ilan edilir

 

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinde kalem oynatan Mehmet Faraç, bugünkü yazısında Atatürkçüleri hayal kırıklığına uğratacak şok bir bilgiyi paylaştı. Faraç, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından dağıtılan 'Yılın Atatürkçüsü Ödülü'nün, koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarafından reddedildiğini belirtti. İşte, bundan sonraki süreçte Kemalistlerin algı operasyonlarının hedefi haline gelmesi muhtemel olan Türeci ve Şahin'le ilgili o yazının ilgili bölümü:

"(...) Koronaya karşı ürettikleri aşı nedeniyle dünyaca ünlenince, kamuoyunun büyük ilgi ve destek gösterdiği Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, "yılın Atatürkçüsü" ödülünü reddetmişler...

ADD yönetimi ile BioNTech firması arasında, bu konudaki yazışmalar keşke açıklansa da, Türk halkı red gerekçesini öğrenebilse!..

Ne dedi acaba BioNTech, "bu tür ödülleri sadece bilimsel kuruluşlar üzerinden kabul ediyoruz" mu dedi?..

"Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Beni benimsemek isteyenler, akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar" diyen Atatürk gibi bir deha adına verilecek ödülün reddedilmesinin, bir bilim kuruluşu açısından ne gerekçesi olabilir acaba?.."

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay