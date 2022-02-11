Özlem Türeci ve Uğur Şahin, şimdi kesin "hain" ilan edilir

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinde kalem oynatan Mehmet Faraç, bugünkü yazısında Atatürkçüleri hayal kırıklığına uğratacak şok bir bilgiyi paylaştı. Faraç, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından dağıtılan 'Yılın Atatürkçüsü Ödülü'nün, koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarafından reddedildiğini belirtti. İşte, bundan sonraki süreçte Kemalistlerin algı operasyonlarının hedefi haline gelmesi muhtemel olan Türeci ve Şahin'le ilgili o yazının ilgili bölümü:

"(...) Koronaya karşı ürettikleri aşı nedeniyle dünyaca ünlenince, kamuoyunun büyük ilgi ve destek gösterdiği Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, "yılın Atatürkçüsü" ödülünü reddetmişler...

ADD yönetimi ile BioNTech firması arasında, bu konudaki yazışmalar keşke açıklansa da, Türk halkı red gerekçesini öğrenebilse!..

Ne dedi acaba BioNTech, "bu tür ödülleri sadece bilimsel kuruluşlar üzerinden kabul ediyoruz" mu dedi?..

"Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Beni benimsemek isteyenler, akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar" diyen Atatürk gibi bir deha adına verilecek ödülün reddedilmesinin, bir bilim kuruluşu açısından ne gerekçesi olabilir acaba?.."