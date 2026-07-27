Dünyanın en pahalı kuruyemişi artık Türkiye'de üretiliyor! 3 şehirde başladı

Bu nedenle Türkiye'de en uygun bölgeler Akdeniz kıyıları olarak değerlendiriliyor. Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçeleri ile Mersin'in Anamur ve Bozyazı çevresi başta olmak üzere Adana'nın kıyıya yakın kesimlerinde sınırlı sayıda deneme dikimi gerçekleştiriliyor.