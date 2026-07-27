Dünyanın en pahalı kuruyemişi artık Türkiye'de üretiliyor! 3 şehirde başladı
Anavatanı Avustralya olan ve dünyanın en değerli tarım ürünleri arasında yer alan macadamia için Türkiye'de de ilk adımlar atıldı. 3 şehrimizde üretim başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Anavatanı Avustralya olan ve dünyanın en değerli tarım ürünleri arasında yer alan macadamia için Türkiye'de de ilk adımlar atıldı. 3 şehrimizde üretim başladı.
Anavatanı Avustralya olan ve dünyanın en değerli kuruyemişleri arasında gösterilen macadamia cevizi veya bir diğer adıyla macadamia fındığı için Türkiye'de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
Yıllardır büyük ölçüde ithal edilen ürün için Akdeniz kuşağında deneme dikimleri yapılırken, uzmanlar uygun iklim koşullarına sahip bölgelerde üretimin gelecekte yaygınlaşabileceğini belirtiyor.
Ticari ölçekte üretim henüz başlamasa da Antalya, Mersin ve Adana bu alandaki ilk adresler olarak öne çıkıyor. Macadamia ağacı, yıl boyunca sıcak iklim isteyen ve dona karşı hassas bir tür olarak biliniyor.
Bu nedenle Türkiye'de en uygun bölgeler Akdeniz kıyıları olarak değerlendiriliyor. Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçeleri ile Mersin'in Anamur ve Bozyazı çevresi başta olmak üzere Adana'nın kıyıya yakın kesimlerinde sınırlı sayıda deneme dikimi gerçekleştiriliyor.
Macadamia cevizinin Türkiye'de henüz ticari ölçekte üretimi bulunmuyor. Pazarda satılan ürünlerin büyük bölümü Avustralya, Güney Afrika ve Kenya gibi ülkelerden ithal ediliyor.
Ancak son yıllarda tropikal meyvelere yönelik yatırımların artmasıyla birlikte macadamia da alternatif yüksek katma değerli ürünler arasında değerlendiriliyor
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