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Dünyanın en pahalı kuruyemişi artık Türkiye'de üretiliyor! 3 şehirde başladı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Dünyanın en pahalı kuruyemişi artık Türkiye'de üretiliyor! 3 şehirde başladı

Anavatanı Avustralya olan ve dünyanın en değerli tarım ürünleri arasında yer alan macadamia için Türkiye'de de ilk adımlar atıldı. 3 şehrimizde üretim başladı.

#1
Foto - Dünyanın en pahalı kuruyemişi artık Türkiye'de üretiliyor! 3 şehirde başladı

Anavatanı Avustralya olan ve dünyanın en değerli kuruyemişleri arasında gösterilen macadamia cevizi veya bir diğer adıyla macadamia fındığı için Türkiye'de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

#2
Foto - Dünyanın en pahalı kuruyemişi artık Türkiye'de üretiliyor! 3 şehirde başladı

Yıllardır büyük ölçüde ithal edilen ürün için Akdeniz kuşağında deneme dikimleri yapılırken, uzmanlar uygun iklim koşullarına sahip bölgelerde üretimin gelecekte yaygınlaşabileceğini belirtiyor.

#3
Foto - Dünyanın en pahalı kuruyemişi artık Türkiye'de üretiliyor! 3 şehirde başladı

Ticari ölçekte üretim henüz başlamasa da Antalya, Mersin ve Adana bu alandaki ilk adresler olarak öne çıkıyor. Macadamia ağacı, yıl boyunca sıcak iklim isteyen ve dona karşı hassas bir tür olarak biliniyor.

#4
Foto - Dünyanın en pahalı kuruyemişi artık Türkiye'de üretiliyor! 3 şehirde başladı

Bu nedenle Türkiye'de en uygun bölgeler Akdeniz kıyıları olarak değerlendiriliyor. Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçeleri ile Mersin'in Anamur ve Bozyazı çevresi başta olmak üzere Adana'nın kıyıya yakın kesimlerinde sınırlı sayıda deneme dikimi gerçekleştiriliyor.

#5
Foto - Dünyanın en pahalı kuruyemişi artık Türkiye'de üretiliyor! 3 şehirde başladı

Macadamia cevizinin Türkiye'de henüz ticari ölçekte üretimi bulunmuyor. Pazarda satılan ürünlerin büyük bölümü Avustralya, Güney Afrika ve Kenya gibi ülkelerden ithal ediliyor.

#6
Foto - Dünyanın en pahalı kuruyemişi artık Türkiye'de üretiliyor! 3 şehirde başladı

Ancak son yıllarda tropikal meyvelere yönelik yatırımların artmasıyla birlikte macadamia da alternatif yüksek katma değerli ürünler arasında değerlendiriliyor

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