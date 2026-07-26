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Parti yeni zihniyet aynı! Kural kitabında vatan yok LGBT var

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Parti yeni zihniyet aynı! Kural kitabında vatan yok LGBT var

Özgür Özel'in, CHP'yi bölüp 90 milletvekiliyle kurduğu ve A Takımı'nı belirlediği Yeni Parti'nin "kural kitabı" sayılabilecek parti programı ve parti tüzüğü yayınlandı.

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#1
Foto - Parti yeni zihniyet aynı! Kural kitabında vatan yok LGBT var

Parti tüzüğü 65 maddeden oluşurken, parti programındaki düzenlemeler 5 bölümde işleniyor.

#2
Foto - Parti yeni zihniyet aynı! Kural kitabında vatan yok LGBT var

Özellikle parti programında "özerkliğin" uygulanacağı taahhüdünde bulunurken; açıkça "LGBT" dayatması yapılıyor ve buna alan açılıyor.

#3
Foto - Parti yeni zihniyet aynı! Kural kitabında vatan yok LGBT var

Girizgahta yer alan, "Biz halktan yalnızca destek istemiyoruz. Türkiye’yi birlikte değiştirmeye çağırıyoruz" ifadeleri, Batılı terminolojiyle sağlamlaştırılıyor.

#4
Foto - Parti yeni zihniyet aynı! Kural kitabında vatan yok LGBT var

Parti programında, "aktif yurttaşlık", "çoğulcu demokrasi", "eşit yurttaşlık", "cinsiyet yönelimi" ve "toplumsal cinsiyet" gibi Batılı ifadeler, metnin farklı bölümlerinde birden fazla kez tekrarlanıyor.

#5
Foto - Parti yeni zihniyet aynı! Kural kitabında vatan yok LGBT var

Buna karşın, 37 sayfalık metinde "Vatan", "Türk Milleti", "Mavi Vatan", "Milli" gibi kelimelere hiç başvurulmadı.

#6
Foto - Parti yeni zihniyet aynı! Kural kitabında vatan yok LGBT var

Avrupalı ülkelerin birer birer çekildiği İstanbul Sözleşmesi'nin "tavizsiz bir şekilde uygulanacağı" söyleniyor.

#7
Foto - Parti yeni zihniyet aynı! Kural kitabında vatan yok LGBT var

Yine metinde yer alan, "Toplumsal cinsiyet eşitliği, herkesin cinsiyetinden bağımsız olarak haklara, fırsatlara, kararlara ve kaynaklara eşit erişebilmesini hedefler..." ifadeleri, kamuoyuna "LGBT dayatması" olarak yansıyor.

#8
Foto - Parti yeni zihniyet aynı! Kural kitabında vatan yok LGBT var

Metinde, "FETÖ ile mücadeleden" bahsedilmezken; mazlum coğrafyalara, Filistin'e, dünyanın gözü önünde yaşanan soykırıma, Gazze'ye hiç atıf yapılmıyor.

#9
Foto - Parti yeni zihniyet aynı! Kural kitabında vatan yok LGBT var

Yeni Parti, Türkiye’nin üniter devlet yapısını doğrudan hedef alan, federal sistemin önünü açabilecek tehlikeli bir vaadi de açıkça ilan etti.

#10
Foto - Parti yeni zihniyet aynı! Kural kitabında vatan yok LGBT var

Programda, Türkiye’nin milli bütünlüğü korumak için çekince koyduğu "Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı"nın tam olarak uygulanacağı taahhüt ediliyor.

#11
Foto - Parti yeni zihniyet aynı! Kural kitabında vatan yok LGBT var

Yerel yönetimlerin "idari ve mali özerkliğinin güçlendirilmesi" vaadi, devletin merkezî otoritesini zayıflatarak ülkeyi bölünme riskine açık hale getiren bir adım olarak değerlendiriliyor. (Kaynak: Haber7)

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