Parti yeni zihniyet aynı! Kural kitabında vatan yok LGBT var
Özgür Özel'in, CHP'yi bölüp 90 milletvekiliyle kurduğu ve A Takımı'nı belirlediği Yeni Parti'nin "kural kitabı" sayılabilecek parti programı ve parti tüzüğü yayınlandı.
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Özgür Özel'in, CHP'yi bölüp 90 milletvekiliyle kurduğu ve A Takımı'nı belirlediği Yeni Parti'nin "kural kitabı" sayılabilecek parti programı ve parti tüzüğü yayınlandı.
Parti tüzüğü 65 maddeden oluşurken, parti programındaki düzenlemeler 5 bölümde işleniyor.
Özellikle parti programında "özerkliğin" uygulanacağı taahhüdünde bulunurken; açıkça "LGBT" dayatması yapılıyor ve buna alan açılıyor.
Girizgahta yer alan, "Biz halktan yalnızca destek istemiyoruz. Türkiye’yi birlikte değiştirmeye çağırıyoruz" ifadeleri, Batılı terminolojiyle sağlamlaştırılıyor.
Parti programında, "aktif yurttaşlık", "çoğulcu demokrasi", "eşit yurttaşlık", "cinsiyet yönelimi" ve "toplumsal cinsiyet" gibi Batılı ifadeler, metnin farklı bölümlerinde birden fazla kez tekrarlanıyor.
Buna karşın, 37 sayfalık metinde "Vatan", "Türk Milleti", "Mavi Vatan", "Milli" gibi kelimelere hiç başvurulmadı.
Avrupalı ülkelerin birer birer çekildiği İstanbul Sözleşmesi'nin "tavizsiz bir şekilde uygulanacağı" söyleniyor.
Yine metinde yer alan, "Toplumsal cinsiyet eşitliği, herkesin cinsiyetinden bağımsız olarak haklara, fırsatlara, kararlara ve kaynaklara eşit erişebilmesini hedefler..." ifadeleri, kamuoyuna "LGBT dayatması" olarak yansıyor.
Metinde, "FETÖ ile mücadeleden" bahsedilmezken; mazlum coğrafyalara, Filistin'e, dünyanın gözü önünde yaşanan soykırıma, Gazze'ye hiç atıf yapılmıyor.
Yeni Parti, Türkiye’nin üniter devlet yapısını doğrudan hedef alan, federal sistemin önünü açabilecek tehlikeli bir vaadi de açıkça ilan etti.
Programda, Türkiye’nin milli bütünlüğü korumak için çekince koyduğu "Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı"nın tam olarak uygulanacağı taahhüt ediliyor.
Yerel yönetimlerin "idari ve mali özerkliğinin güçlendirilmesi" vaadi, devletin merkezî otoritesini zayıflatarak ülkeyi bölünme riskine açık hale getiren bir adım olarak değerlendiriliyor. (Kaynak: Haber7)
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